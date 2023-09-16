أسعار الذهب في مصر اليوم.. تراجع جديد في عيار 21

انخفضت أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 16-9-2023 بقيمة 3 جنيهات في الجرام عيار 21، فسجل سعره اليوم السبت 2188 جنيهًا للشراء، مقابل 2190 جنيهًا، أمس، وفقًا لما أعلنته الشعبة العامة للذهب في بياناتها الرسمية.

أسعار الذهب في مصر عيار 24

وتوقعت الشعبة مزيدا من تراجع أسعار الذهب في مصر، خلال الفترة المقبلة، حيث سجل الذهب عيار 24 تراجعًا بقيمة 8 جنيهات، وبلغ سعر اليوم السبت 2501 جنيه، مقابل 2509 جنيهات، أمس، إذ يعتبر الذهب عيار 24 هو الأكثر تداولًا في السبائك الذهبية والتي كان عليها إقبالًا كبيرًا، خلال الفترة الماضية.

أسعار الذهب في مصر عيار 18

وقالت الشعبة إن الذهب عيار 18 سجل اليوم السبت 1875 جنيها، مقابل 1877 جنيها بتراجع بلغت قيته جنيهين تقريبا، حيث يعتبر الذهب عيار 18 الأكثر استخداما في المشغولات الذهبية ذات المصنعية العالية نظرًا لسهولة تشكيلة.

أسعار الذهب في مصر الجنيه الذهب

وتابعت الشعبة في بياناتها الرسمة، بأنّ أسعار الذهب في مصر شهدت تراجعا في الجنيه الذهب في حدود الـ16 جنيها، وسجل سعر اليوم السبت نحو 17504 جنيهات مقابل 17620 جنيهًا، أمس.