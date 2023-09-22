سر الازدحام في الإمارات لشراء آيفون 15.. باتوا بالشارع (صور)

ازدحام شديد في أحد المولات الموجودة في الإمارات في صف واحد «طابور»، للحصول على هاتف آيفون 15، في الموعد السنوي من شركة «آبل» التي تحرص على الحدث بمختلف دول العالم سنويًا.

الآلاف يتوافدون للحصول على هاتف آيفون

توافد الآلاف من المواطنين على متاجر «آبل» الرئيسية حول العالم، اليوم، وهو موعد تسليم هواتف «آيفون» الجديدة، للذين حجزوا للحصول على «آيفون 15»، يعد هذا طقس سنوي للحصول على الهواتف، التي تتجدد في كل عام من الصين إلى أمريكا مروراً بالإمارات والهند وأوروبا وبقية دول العالم، وفق ما نشره موقع «الخليج».

على الرغم من مخاوف السوق من أن الحماس القومي من شأنه أن يضعف مبيعات الشركة الأمريكية في الصين، قالت «جيه دي» إنه اعتباراً من الساعة 10 صباحاً بتوقيت بكين، ارتفعت مبيعات «iPhone 15» عبر تطبيق Dada، للتوصيل خلال ساعة واحدة بنسبة 253% مقارنة بمبيعات «iPhone 14» العام الماضي.

تسليم 25 ألف جهاز في أول 10 دقائق

قالت شركة «آبل»، إن 25 ألف هاتف كانت في طريقها إلى العملاء، خلال الـ10 دقائق الأولى من بدء تسليم الهواتف للعملاء، وقالت «دادا» هذا العام إنها تعمل مع 4600 من بائعي التجزئة المعتمدين لشركة «أبل» في الصين - ارتفاعاً من 500 في عام 2020، إذ بدأت في تسليم iPhone 15 يوم الجمعة، في 40 مدينة حول العالم، بعد بدء الطلبات المسبقة.

حصل الشاب الهندي سيد فواس، من ولاية كيرلا، على أول نسختين من هاتف «آيفون 15» من متجر شركة «أبل» في «دبي مول» ضمن الآلاف الذين توافدوا من مساء يوم الخميس على متاجر الشركة في كل من «مول الإمارات» و«دبي مول» لاستلام الهاتف الجديد، وبات الآلاف أمام متاجر «أبل» في «دبي مول» و«مول الإمارات» لتسلم الهاتف الجديد صباح اليوم الجمعة.

الشاب الهندي في دبي يحصل على هاتف آيفون هدية

ووسط جهود كبيرة من إدارة مركزي التسوق وشركة «أبل»، لتنظيم عملية التسليم حسب أولوية الحجز وتوافر المعروض للشراء من المتاجر وجاءت دولة الإمارات ضمن أوائل دول العالم في توفير هاتف «آيفون» بمتاجر الشركة في الدولة، في كل من «دبي ومول» و«مول الإمارات» في دبي و«الغاليريا مول» في أبو ظبي، والذي شهد بدوره تهافت المشترين بالمئات في اليوم الأول لتسليم الهواتف.

وحظي الشاب الهندي سيد فواس، بأول نسختين من هاتف «آيفون 15» من متجر أبل في «دبي مول»، وذلك بعدما بات ليلته بين الآلاف من عشاق «آيفون» ممن توافدوا منذ عصر الخميس، على متاجر الشركة في المركز الرئيسي لتوزيع وبيع هواتف «أبل» في المنطقة في «دبي مول».

زخم النمو في المبيعات

ودائما تسعى «أبل» من خلال «آيفون 15» لاستعادة زخم النمو في المبيعات، وسط منافسة قوية في سوق الهواتف العالمي، لاسيما من «سامسونج» و«هواوي» والعلامات الصينية الأخرى، من جانبها أعلنت شركتا «اتصالات من إي آند» و«دو» عن بيع هاتف «آيفون 15» عبر مواقعها الإلكترونية أو الفروع المنتشرة في الدولة بنظام الدفع الفوري أو بالتقسيط على دفعات.

وكانت شركة «آبل» قد أعلنت عن العديد من متاجر الإلكترونيات في الإمارات ومواقع التجارة الإلكترونية عن توافر الهاتف الجديد، لكن بكميات محدودة لحين توفير أبل الهاتف بكميات أكبر