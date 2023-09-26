«صحة مطروح»: 3 حلول لتشغيل وحدة الغسيل الكلوي بمستشفى براني

قال الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح، إنه جرى بحث معوقات تشغيل وحدة الغسيل الكلوي في مستشفى براني التخصصي، تنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة وتعليمات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، بضرورة المتابعة الدورية لكل ما يخص المنظومة الصحية، وتذليل العقبات ووضع حلول جذرية على الأرض.

مناقشة مشاكل وحدة الغسيل الكلوي ببراني

عقد وكيل وزارة الصحة بمطروح اليوم الثلاثاء اجتماعاً مع الإدارات المعنية والمنوط بها متابعة تشغيل وحدة الغسيل الكلوي بمستشفى براني التخصصي، اليوم، بحضور كلا من الدكتور إبراهيم الدمرداش مدير عام الطب الوقائي، والدكتور إبراهيم حرب مدير مركز القلب التخصصي والمشرف على مستشفيات الأمانة، والدكتورة حنان سمير عضو إدارة الطب العلاجي والدكتورة أسماء عبدالقادر مسؤول الكلي بالمديرية والعمدة سعد كويلة والمراقبين الصحيين بإدارة براني الصحية، وبحث أسباب تأخير تشغيل وحدة الغسيل الكلوي بمستشفى براني ومقترح الحلول لتشغيلها.

حلول عاجلة للتشغيل

وأوضح «سالم»، في بيان أنه جرى مناقشة ملاحظات تقارير مرور الإدارات الفنية بالمديرية ومعوقات التشغيل، ووضع حلول عاجلة للتشغيل في أسرع وقت وهي كالتالي:

- تدريب فني صيانة وحدة المياه الخاصة بوحدة الغسيل الكلوي بمستشفى مطروح العام بدأ من باكر.

- سرعة مخاطبة الشركة التي تم التعاقد معها لصيانة وحدة المياه عن طريق إدارة مستشفى براني.

- تلافي الملاحظات الفنية التي تم إجمالها في نقاط محدد عن طريق إدارة المستشفى.

تلافي المشاكل خلال 72 ساعة

وأكد وكيل وزارة الصحة ضرورة تلافي الملاحظات الواردة بتقرير الطب الوقائي والعمل على حلها خلال 72 ساعة، لافتاً إلى أن مديرية الصحة قدمت ولا زالت تقدم سبل الدعم والمساندة لجميع منافذ تقديم الخدمات الصحية لتقديم الخدمات الصحية على الوجه اللائق.