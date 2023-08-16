محور الضبعة و«سيدي براني - السلوم».. طرق مطروح ذراع جديدة للتنمية 

بأطوال مختلفة نفذت الدولة مشروعي محور الضبعة ورصف «سيدي براني - السلوم» بمحافظة مطروح، التي حظيت باهتمام كبير من قِبل القيادة السياسية ضمن المشروعات الطموحة لتنمية الساحل الشمالي الغربي للبلاد في مختلف المجالات ومنها الزراعية والسياحية.

محور الضبعة

بمساحة 260 كيلومترًا، نفذت الدولة محور الضبعة ليصبح 8 حارات مرورية لكل اتجاه، وتطوير ورفع كفاءة الطريق الدولي الساحلي حتى مطار العلمين، فوفق تقرير حكومي، عملية تطوير المحاور والطرق بالساحل الشمالي والقطاع الجنوبي تستهدف شرايين حياة تتكامل مع المشروعات القومية الضخمة الجارية في تلك المنطقة.

ضمن المشروعات الجديدة بمطروح مشروع الدلتا الجديدة للإنتاج الزراعي ومدينة العلمين الجديدة ومحطة الضبعة ومطار العلمين ورأس الحكمة والمنتجعات السياحية الممتدة وكلها تستهدف استيعاب الحركة المرورية والتجارية المتوقع زيادتها نتيجة التنمية الشاملة التي تشهدها تلك البقعة الجغرافية من الجمهورية.

رصف سيدي براني - السلوم

ضمن مشروعات الطرق بمحافظة مطروح مشروع رصف سيدي براني - السلوم على مرحلتين، تكلفت المرحلة الأولى 18 مليون جنيه بمساحة 25 كيلومترًا من الكيلو 140 كيلومترًا إلى الكيلو 165 مطروح بطول 25 كيلومترًا؛ للحد من مشاكل وحوادث الطريق وتسهيل حركة المرور.

وعن المرحلة الثانية من رصف سيدي يراني - السلوم فهي تمتد من الكيلو 165 إلى الكليو 190 مطروح بطول 25 كيلومترا وبتكلفة 74 مليون جنيه؛ للحد من مشاكل وحوادث الطريق وتسهيل حركة المرور.