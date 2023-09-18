مصرع طفل سقط في بئر لتجميع مياه الأمطار بمدينة سيدي براني

لقي طفل مصرعه إثر سقوطه في بئر لتجميع مياه الأمطار في مركز ومدينة سيدي براني، وعلى الفور انتقلت سيارة الإسعاف إلى موقع الحادث، وجرى نقل الجثة إلى أقرب مستشفى، وأخطرت شرطة النجدة اللواء السيد سلطان مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح، بالحادث.

ضحية حادث بئر في براني

واستقبل مستشفى سيدي براني التخصصي جثة الطفل ويدعى سعد يوسف عبدالله، 4 سنوات، من مدينة سيدي براني، وصول جثة هامدة، وادعاء غرق في بئر مياه، وجرى توقيع الكشف الطبي على الجثة من خلال مفتش الصحة بالمستشفى، كما تم نقل الجثة وإيداعها داخل ثلاجة المستشفى، ووضعها تحت تصرف جهات التحقيق.

الشرطة تفحص الحادث

وانتقلت على الفور إلى موقع الحادث، مباحث قسم شرطة سيدي براني، وجارٍ فحص الحادث للتعرف على أسباب وقوعة والكشف عن ملابساته، وسؤال شهود العيان، ورفع تقرير شامل إلى جهات التحقيق، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.