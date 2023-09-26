جدول دخول الطلاب المدارس في أول أسبوع بكفر الشيخ

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ جدول تنظيم دخول تلاميذ المراحل الدراسية المختلفة للعام الدراسي 2023 - 2024 في أول يوم دراسة وعلى مدار الأسبوع المقبل، حيث تنطلق الدراسة في المحافظة يوم السبت الموافق 30 سبتمبر.

جدول تنظيم دخول تلاميذ المراحل الدراسية المختلفة بكفر الشيخ

ووفقاً لما وضعته المديرية فإنّ جدول تنظيم دخول تلاميذ المراحل الدراسية المختلفة للعام الدراسي 2023 - 2024 بكفر الشيخ كالتالي:

- السبت 30 سبتمبر 2023 «الصف الأول الابتدائي - الصف الأول الإعدادي - الصف الأول الثانوي العام - الصف الأول الثانوي الفني»، للمدارس التي تعمل بنظام الفترتين.

- الأحد 1 أكتوبر 2023 باقي صفوف المدارس التي تعمل بنظام الفترتين «الصف الأول الابتدائي - الصف الأول الإعدادي - الصف الأول الثانوي العام - الصف الأول الثانوي الفني»، للمدارس التي تعمل بنظام الفترة الواحدة.

- الاثنين 2 أكتوبر 2023 باقي الصفوف للمرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوية «العام - الفني»، وذلك للمدارس التي تعمل بنظام الفترة الواحدة، حيث تنتظم مدارس الفترة الواحدة والفترتين.

- الثلاثاء 3 أكتوبر 2023 المستوى الأول «مرحلة رياض الأطفال».

- الأربعاء 4 أكتوبر 2023 المستوى الأول والثاني «مرحلة رياض الأطفال».

الانتهاء من الاستعدادات لاستقبال العام الدراسي الجديد 2023 - 2024

وكان محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، شدّد، على الانتهاء من الاستعدادات لاستقبال العام الدراسي الجديد 2023 - 2024، والتأكيد على الانتهاء من أعمال الصيانة البسيطة بالمدارس قبل بدء العام الدراسي، بتوجيهات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

تفعيل مجموعات الدعم المدرسي بمختلف الإدارات التعليمية

وطالب «عبد الله»، بضرورة انضباط العملية التعليمية وتحقيق عام دراسي جديد منتظم وآمن، وإعداد خطط المتابعات الميدانية للقيادات الإدارية والموجهين الفنيين بالإدارات والمديريات التعليمية للمدارس، وضرورة غرس قيم المواطنة والانتماء والولاء للوطن، والتأكيد على الثوابت الوطنية، والالتزام بتحية العلم، وإتاحة بنوك أسئلة لجميع المراحل الدراسية بدءاً من الصف الرابع الابتدائي إلى الصف الثالث الثانوي، وتكثيف إجراءات تفعيل مجموعات الدعم المدرسي بمختلف الإدارات التعليمية وتجهيز القاعات الدراسية.

إزالة الإشغالات بمحيط المدارس

وأكد «عبد الله»، أنّ جميع مدارس المحافظة تشهد حالة من الاستعداد القصوى، لاستقبال الطلاب، حيث تم الانتهاء من أعمال الصيانة البسيطة بالمدارس، وتهذيب الأشجار وصيانة الأثاث، ويتم مراجعة كافة أعمال التزيين والتجميل بحوش المدارس والفصول والأسوار لاستقبال الطلاب، بالإضافة إلى التنسيق مع الوحدات المحلية بالمدن والقرى، لرفع تراكمات القمامة، وإزالة الإشغالات بمحيط المدارس.