محافظ كفر الشيخ: نزرع ثلث إنتاج الجمهورية من القطن

شهد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، بدء موسم جني القطن بقرية الهمة التابعة لمركز بيلا، بحضور الدكتور ناجح غربية، وكيل وزارة الزراعة، وجمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، وعدد من قيادات مديرية الزراعة، وعدد من المزارعين والمزارعات.

بدء موسم جني القطن في بيلا

وأشاد المحافظ بالإنتاج المبشر لمحصول القطن هذا العام، موجها التحية لكل المزارعين والفلاحين من أهالي كفر الشيخ الذين يحرصون على توفير احتياجات المواطنين من المحاصيل المتعددة، بالتعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي والإصلاح الزراعي من خلال الجمعيات الزراعية، وعقد الندوات الإرشادية.

واستمع محافظ كفر الشيخ لعدد من المزارعين والمزارعات، عن أهمية محصول القطن بالنسبة لهم، وفرحتهم ببدء الجني، والاهتمام بالمحصول منذ زراعته على مدار الأشهر الماضية، وما تلقوه من متابعة واهتمام من مديرية الزراعة والإدارات والجمعيات الزراعية.

متوسط إنتاجية الفدان من 10 لـ12 قنطارا

وأكد المحافظ أنّ كفر الشيخ تتميز بزراعة قطن طويل التيلة، وتزرع المحافظة ثلث المساحة المنزرعة من المحصول على مستوى الجمهورية بـ84 ألفا و200 فدان، ومتوسط إنتاجية الفدان من 10 لـ12 قنطارا.

وقال الدكتور ناجح غربية، وكيل وزارة الزراعة بكفر الشيخ، إنّه تم بدء جني القطن صنف جيزة 94، ولدى المحافظة 4 مراكز إكثار هي «بيلا، والحامول، والرياض»، أما مركز «مطوبس» فهو إكثار جيزة 96، مشيراً إلى أنّ المحصول هذا العام مُبشر بإنتاجية عالية، وتم اختيار 91 مجمعا بالتعاون مع منظومة تسويق القطن، ويتم عقد ندوات عن الجني المحسن، ومتابعة عمليات الجني في الحقول.