«زراعة كفر الشيخ»: انطلاق موسم جني القطن وإنتاجية الفدان 13 قنطارا

قال الدكتور ناجح غربية، وكيل وزارة الزراعة في كفر الشيخ، إن موسم جني القطن من صنفي جيزة 96، و95، وذلك بجمعية «الهمة»، التابعة للإدارة الزراعية بمركز بيلا.

85 ألف فدان قطن منزرع

وأوضح الدكتور «ناجح»، في تصريحات لـ«الوطن»، أن المساحة المنزرعة من القطن سواء طويل التيلة أو فائق الطول، بلغت 85 ألف، مشيرا أن تلك المساحة بحقول المحافظة تمثل ثلث المساحة المنزرعة، على نطاق محافظات الجمهورية.

13 قنطار قطن لكل فدان منزرع

وأضاف وكيل وزارة الزراعة في كفر الشيخ، أن حقول محافظة كفر الشيخ، تجود من حيث التربة بزراعة محصول القطن، حيث يبلغ إنتاجية الفدان الواحد بنحو 13 قنطار قطن.

الجدير بالذكر أن سعر تداول القطن في أول المزادات العلنية في صعيد مصر، سجل 12250 جنيها للقنطار من صنف جيزة 95.