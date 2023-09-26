خريطة الاستعدادات النهائية للعام الدراسي الجديد في أسيوط

ترأس اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا تنسيقيًا بقيادات مديرية التربية والتعليم بالمحافظة ومديري الإدارات التعليمية وموجهي العموم ورؤساء القطاعات، بقاعة الاحتفالات الكبرى بديوان عام المحافظة لمناقشة الاستعدادات النهائية للعام الدراسي الجديد، والوقوف على مدى جاهزية المدارس والانتهاء من أعمال الصيانة قبل استقبال الطلاب في ضوء الخطة التي أعلنت عنها الدولة والمحافظة لخلق بيئة تعليمية نظيفة للطلاب، تنفيذًا لخطة الدولة في تطوير التعليم واستراتيجية التنمية المستدامة.

جاء ذلك بحضور عبدالعزيز زنار وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة ومحمد إسماعيل النمر مدير عام التعليم الفني بالمديرية، وسيد الشريف مدير عام الشئون التنفيذية والخدمات بالمديرية ومدراء العموم ومديري الإدارات التعليمية وموجهي العموم ومديري بعض المدارس بمراكز المحافظة.

رفع الإشغالات بمحيط المدارس

وقدم محافظ أسيوط، خلال كلمته، التهنئة لجميع الحضور بمناسبة الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف وقرب حلول احتفالات انتصارات أكتوبر المجيدة التي تتزامن مع قرب حلول العام الدراسي الجديد معلنًا عن تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة لقطاع التعليم بالمحافظة لافتًا إلى أهمية التنسيق بين المديرية والإدارات التعليمية ورؤساء المراكز والقرى والأحياء والوحدات المحلية والتأكيد على استمرار أعمال النظافة ورفع المخلفات وإزالة كافة الإشغالات حول المدارس ومنع انتشار الباعة الجائلين لنقلهم إلى الأسواق المخصصة لهم مشيرًا إلى ضرورة الانتهاء من أعمال الصيانة بالمدارس قبل بداية العام الدراسي واستقبال الطلاب والمتابعة الدورية والمستمرة للعملية التعليمية بكل قطاعاتها وتفعيل دور المتابعة الميدانية بالإدارات من أجل مصلحة الطالب والمدرسة.

فتح معارض بأسعار مخفضة

كما وجه المحافظ قيادات التربية والتعليم بالمحافظة بضرورة مراعاة التهوية الجيدة للفصول والحجرات وتوفير بيئة نظيفة آمنة للطلاب والمعلمين حفاظًا على سلامة وصحة أبنائنا الطلاب وجميع العاملين بالمدارس بالمراحل التعليمية المختلفة والمترددين عليها، مؤكدًا الجهود المبذولة لفتح معارض ومنافذ بالتنسيق مع بعض مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص لتوفير المستلزمات والأدوات الدراسية والزي المدرسي لجميع المراحل التعليمية بأسعار أقل من مثيلاتها بالأسواق بنسبة لاتقل عن 15 %، مشددًا على ضرورة التنسيق مع مديريات التعليم وشركات المياه والصرف الصحي وقطاع الكهرباء للتأكد من تواجد جميع المرافق في جميع المدارس سواء الجديدة أو القائمة، ضماناً لانتظام العملية التعليمية من اليوم الأول للعام الدراسي الجديد وتوفير عناصر الجودة التي تتطلبها العملية التعليمية.

سد احتياجات المدارس

كما كلف المحافظ قيادات التعليم بالمحافظة ومديري الإدارات التعليمية بمتابعة سد احتياجات المدارس من المعلمين وأعضاء هيئة التدريس في كافة التخصصات الدراسية مؤكداً استمرار زياراته وجولاته الميدانية لتفقد المدارس الحكومية والرسمية والخاصة بقرى ومراكز المحافظة والمدن الجديدة لتفقد الاستعداد لاستقبال العام الدراسي الجديدة والتأكيد على مراعاة التهوية الجيدة للفصول والحجرات وتعقيمها بصفة يومية قبل وبعد اليوم الدراسي بالإضافة إلى التنبيه على مديري الإدارات التعليمية والمدارس بالتنسيق مع الجهات المعنية لتطهير خزانات المياه بصفة مستمرة.

ووجه بمراجعة كافة التجهيزات بالمدارس الجديدة التي ستدخل الخدمة هذا العام والتأكيد على توافر جميع التجهيزات التعليمية وتكثيف حملات التفتيش والمتابعة على كافة المدارس والمنشآت التعليمية مع تكثيف حملات التوعية ونشر الوعي بين الطلاب والمعلمين بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية حفاظًا على صحة وسلامة أبنائنا الطلاب والعاملين بتلك المؤسسات.

حملات التشجير

وأشاد المحافظ بأعمال التشجير التي شاهدها ببعض مدارس المحافظة خلال جولاته الميدانية لتفقد استعدادات العام الدراسي الجديد مطالبًا بتعميم أعمال تشجير المدارس بكافة الإدارات والمنشآت التعليمية بمشاركة قيادات وطلاب المدارس والعاملين بها ضمن مبادرة رئيس الجمهورية زراعة 100 مليون شجرة وزراعة الأشجار المثمرة وأشجار الزينة للحفاظ على البيئة من التلوث مشيرًا إلى أن جميع الادارات التعليمية استعدت لاستقبال العام الدراسي الجديد وإنهاء كافة أعمال الصيانة.

ولفت إلى أن إجمالي المدارس التي تم تنفيذها بالمحافظة ضمن المشروع القومي لتنمية الريف المصري مبادرة "حياة كريمة" بلغ عددها 88 مدرسة بتكلفة إجمالية بلغت 430.2 مليون جنيه وتم نهوها واستلامهم في الفترة من يوليو 2020 حتى الآن بإجمالي عدد فصول 1227 فصلاً دراسياً، لافتًا إلى أن إجمالي مشروعات المدارس التي تم تنفيذها بمحافظة أسيوط في الفترة من 1/7/ 2014 حتى الآن شاملة مدارس المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بلغت 495 مدرسة بإجمالي عدد فصول 7750 وبتكلفة إجمالية بلغت 2 مليار و286 ألف جنيه، حرصًا على تحقيق أهداف التعليم الاستراتيجية وتحقيق رؤية مصر 2030 في مجال التعليم.

حياة كريمة

وشدد المحافظ على ضرورة تعميق قيم الولاء والانتماء لدى الطلاب والمعلمين والاهتمام بشرح وتسليط الضوء على مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة والتي تم ويجري تنفيذها بقرى ومراكز المحافظة والتأكيد على ترديد النشيد الوطني يومياً وشرح حصة للطلاب عن المبادرة الرئاسية حياة كريمة والمشروعات القومية والتنموية التي تم ويجرى تنفيذها على أرض المحافظة، بجميع المدارس الحكومية والرسمية والخاصة والدولية وبمختلف المراحل الدراسية، من خلال قرص مدمج عليها صور وفيديوهات وشرح للمبادرة الرئاسية حياة كريمة ولكل المشروعات التنموية ويتم توزيعها على كافة المدارس والمنشآت التعليمية بالمحافظة.

وفي نهاية الاجتماع استمع الوزير المحافظ إلى طلبات وأسئلة الحضور موجهًا بسرعة إيجاد الحلول بالتنسيق مع كافة الجهات التنفيذية وتكليف مدير إدارة المتابعة الميدانية بالمحافظة بفحص جميع الطلبات وعمل تقرير عاجل بالحلول والمقترحات لسرعة تنفيذها، وخاصة الطلبات الخاصة بإنهاء كافة أعمال الصيانة قبل بدء العام الدراسي الجديد ورفع، وإزالة كافة الإشغالات من أمام المؤسسات التعليمية والمدارس وتفعيل المبادرات الخاصة بتعظيم الاستفادة من رواكد المدارس، ومخلفات الأثاث المدرسي لتصنيع أثاث للمدارس ووسائل تعليمية وأعمال فنية للطلاب.