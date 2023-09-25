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الآلاف من «مستقبل وطن» يحررون تأييدات لترشيح الرئيس السيسي

كتب:

محمد أباظة
09:33 م | الإثنين 25 سبتمبر 2023
أعضاء مستقبل وطن يوثقون توكيلات تأييد ترشيح الرئيس

أعضاء مستقبل وطن يوثقون توكيلات تأييد ترشيح الرئيس

بدأ الآلاف من قيادات وكوادر وأعضاء حزب مستقبل وطن، بجميع محافظات الجمهورية، بتحرير تأييدات لترشيح الرئيس عبد الفتاح السيسي للانتخابات الرئاسية المقبلة، المقرر انعقادها شهر ديسمبر المقبل، ليكون حزب مستقبل وطن، أول حزب سياسي من خلال قياداته وكوادره وأعضاءه، يوثق تأييدات لترشيح السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات

واصطف أعضاء الحزب وكوادره، عقب إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات عن مواعيد وإجراءات الانتخابات الرئاسية المقبلة، أمام مقرات ومكاتب الشهر العقاري والتوثيق، لاستقبال المواطنين من أعضاء الحزب، وتنظيم دخولهم لتحرير التوكيلات القانونية، تأكيدا لدعم الحزب، ودعوته للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي للترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة.

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محمد أباظة
بقلم محمد أباظة

محرر بقسم المتابعة الإخبارية، متخصص في الفيتشرات النوعية والتقارير المصنوعة- حاصل على بكالوريوس إعلام ـ قسم صحافة ـ تقدير عام امتياز.