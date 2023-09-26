كبار السن يدعمون الرئيس السيسي في الانتخابات: «بنأمن مستقبل أحفادنا»

تصدر العديد من كبار السن المشهد أمام الشهر العقاري صباح اليوم، في مختلف محافظات مصر للمشاركة في تحرير توكيلات المرشحين في الانتخابات الرئاسية 2023 - 2024، مؤكدين أنهم يشاركون في تأمين مستقبل أولادهم وأحفادهم خلال الفترة المهمة التي تمر بها مصر.

بعض كبار السن في قرى ومدن محافظة أسيوط، تصدروا المشهد أمام مكاتب الشهر العقاري، وسافر بعضم مسافات طويلة من القرى حتى المكاتب التي أعلنتها اللجنة العليا للانتخابات لاستقبال المواطنين، واستخراج وتحرير تأييدات المرشحين للانتخابات.

العديد من كبار السن استقبلوا سيارات خاصة بهم، وسافروا من القرى إلى مكاتب الشهر العقاري، يرفعون أعلام مصر وشعارات تؤيد ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة.

رجل في العقد الثامن من عمره: «سني لم يمنعني من الحضور»

قال محمود اللاهوني، ويبلغ من العمر 80 عامًا، لـ«الوطن»، أن سنه لم يمنعه من الحضور إلى مكتب الشهر العقاري، لتحرير توكيل تأييد للرئيس عبد الفتاح السيسي: «شوفت إنجازات ونجاحات الفترة اللي فاتت، خلتني أسافر مسافة طويلة عشان أعلن تأييدي للرئيس السيسي، هنتخبه طول ما أنا عايش على وش الدنيا».

تأمين مستقبل أحفادنا

كان تأمين مستقبل أحفاده الهدف الذي دفع أيمن عبدالمجيد، وعمره 77 عامًا، من محافظة المنوفية، إلى الحضور لمكتب الشهر العقاري وتحرير توكيل تأييد لترشح الرئيس السيسي: «مستقبل أحفادنا في إيدينا ودعم الرئيس السيسي لأن مصر دلوقتي غير مصر من 10 سنين».