المئات بالقاهرة والجيزة أمام مقار الشهر العقاري لتحرير توكيلات للرئيس السيسي

توافد مئات المواطنين في الساعات الأولى من صباح اليوم لتحرير توكيلات تأييد للمرشحين للانتخابات الرئاسية 2023 - 2024، فمنذ الدقائق الأولى لفتح مقار الشهر العقاري بمحافظتي القاهرة والجيزة، خرج العديد من الأسر لتحرير التوكيلات، وخرجت الأسر مع أبنائها وأطفالها، يرفعون أعلام مصر ويرددون هتافات «تحيا مصر».

لم يتردد أهالي محافظة الجيزة في دعم مصر والوقوف بجانبها خلال فترة الانتخابات الرئاسية، لدعم خطة التنمية والبحث عن مستقبل مُشرق.

ذهبوا مع أبنائهم لتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي

توجه أحمد عبدالفتاح، رب أسرة، لتحرير توكيلات لتأييد الرئيس عبدالفتاح السيسي للترشح للانتخابات الرئاسية 2024، معه أفراد أسرته، لدعم الرئيس السيسي لاستكمال مسيرته نحو الرخاء والتنمية، الذي أكد لـ«الوطن»: «روحت أدعم الرئيس السيسي للترشح لفترة رئاسية جديدة، لأنه انتشلنا من فترة مظلمة، وسار بمصر إلى التنمية، ولما جينا ننزل الصبح طبعًا، حرصنا إن أولادنا يكونوا معانا، عشان يشاركوا في صناعة مستقبل البلد».

السادس من أكتوبر تشهد إقبالًا كبيرًا

مدينة السادس من أكتوبر بالجيزة، شهدت إقبالًا كبيرًا أيضًا على مقار الشهر العقاري، وذلك لتحرير تأييدات للمرشحين للانتخابات الرئاسية 2024، من بينهم أيضًا العديد، الذين حرصوا على تأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي للترشح لفترة جديدة، وسيطر الشباب على المشهد هناك، أحد المواطنين يقول لـ«الوطن»: «فوجئت بأن في أعداد كبيرة من الشباب، عندها مسؤولية وحرص على دعم البلد ومصر في الفترة دي، أنا صوتي للرئيس السيسي في الانتخابات المقبلة».