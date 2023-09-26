أبناء كفر الشيخ يتوافدون على مكاتب الشهر العقاري لتحرير توكيلات للرئيس السيسي

توافد الآلاف من أهالي محافظة كفرالشيخ، على مكاتب الشهر العقاري لتحرير توكيلات لدعم ترشيح الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، من خلال 8 مكاتب شهر عقاري علي مستوي المحافظة.

المواطنون يتجمعون أمام مكاتب الشهر العقاري

وتجمع المواطنون منذ الصباح الباكر أمام مكاتب الشهر العقاري، في مختلف مراكز ومدن المحافظة منها كفر الشيخ، وبلطيم، ومطوبس، ودسوق، والرياض، وبيلا، والحامول، وهم يحملون الأعلام المصرية.

كما كثفت الأحزاب السياسية المختلفة من تواجدها أمام مكاتب الشهر العقاري في كفر الشيخ لتوثيق موافقتهم لمرشحيهم، وكثف ممثلي حزب مستقبل وطن من تواجدهم لتحرير موافقات موثقه لتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي، لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة.

دعم الرئيس السيسي

وقال المستشار القانوني، محمد الأجرود، أمين حزب حماة الوطن في محافظة كفر الشيخ، في تصريحات ل«للوطن»، إن بعض من أعضاء الحزب تحركوا بالفعل اليوم، وكذلك مع بعض القوي الحزبية الوطنية الأخري، وحرروا توكيلات دعم الرئيس السيسي، وذلك لخوض غمار الانتخابات الرئاسية المقبلة لفترة رئاسية ثالثة، مشيرا أن الأيام القادمة سوف تشهد تحرير الآلاف من توكيلات الدعم للرئيس.

8 مكاتب الشهر العقاري

الجدير بالذكر، أن محافظة كفر الشيخ، بها 8 مكاتب تم تخصيصها من قبل الشهر العقاري لاستخراج وتحرير توكيلات الدعم الترشحات الرئاسية، التي من بينها مكتب الشهر العقاري بعمارة الشرق للتأمين بمدينة كفر الشيخ، ومكتب الرياض، والحامول، ومطوبس، وغرب ضواحي كفر الشيخ، بحي سخا، وذلك تيسيرا علي المواطنين

الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية 2024

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار وليد حمزة، أمس الاثنين، الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية 2024، والمقرر بدايتها 1 ديسمبر المقبل للمصريين في الخارج، ويوم 10 ديسمبر للمصريين في الداخل.