مراسل «القاهرة الإخبارية»: استطلاعات الرأي بشأن انتخابات الرئاسة الأمريكية ليست نزيهة

قال ياسر نور الدين مراسل «القاهرة الإخبارية» من نيويورك، إن استطلاعات الرأي التي تجرى من حين لآخر في الولايات المتحدة بشأن الانتخابات الرئاسية الأمريكية، تقوم بها مؤسسات تتمتع بالمصداقية ولكن لها توجه سياسي.

وسائل الإعلام الأمريكية لها توجهات سياسية

وأضاف خلال إفادة على الهواء مع الإعلامية إيمان الحويزي في برنامج «مطروح للنقاش»، أن وسائل الإعلام الأمريكية ليس كما يتردد أنها نزيهة 100%، بل لها توجهات سياسية خفية؛ بعضها تجاه الحزب الديمقراطي والآخر تجاه الحزب الجمهوري.

ولفت إلى أن الرئيس السابق دونالد ترامب رغم أنه يواجه تحقيقات في نحو 91 تهمة، لكنه يتفوق على الرئيس الحالي جو بايدن في العديد من استطلاعات الرأي، وقد يرجع ذلك إلى الظروف الاقتصادية أو سن بايدن وتعثره في كثير من الأحيان.

تعاطف الكثيرين مع ترامب

وذكر أن أسباب تراجع بايدن أمام ترامب في الاستطلاعات قد تكون أيضا بسبب التمويل الضخم لأوكرانيا من أموال دافعي الضرائب، أو بسبب تعاطف الكثيرين مع ترامب بعد القضايا التي تلاحقه.