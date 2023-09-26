«العدل»: إتاحة تحرير التوكيلات عن بُعد باستخدام التوقيع الإلكتروني

أطلق اليوم، وزيرا العدل والإتصالات وتكنولوجيا المعلومات حزمة جديدة من خدمات وحدة إصدار محررات وزارة العدل، بحضور وفد من الإمارات، وممثلي الشركة المطورة للخدمات التقنية، ولفيف من قيادات وزارة العدل.

تعاون بين «العدل» و«الاتصالات»

تأتي هذه الوحدة كثمرة تعاون بين وزارتي العدل والاتصالات ومجمع الإصدارات المؤمنة والذكية، التي بدأت بوحدة إصدار الشهادات عن بُعد، وشمل تطوير الوحدة إتاحة عدة خدمات جديدة منها إصدار صورة رسمية من أحكام المحاكم الاقتصادية، واستخراج شهادات من واقع الجدول لـ101 محكمة جزئية و29 محكمة ابتدائية، فضلاً عن إطلاق خدمة استخراج التوكيلات عن بُعد باستخدام تقنيات التوقيع الإلكتروني والفيديو كونفرانس بصورة تُمكن المواطن من استصدار التوكيل من أقرب وحدة دون الحاجة إلى الذهاب إلى مقار فروع التوثيق.

وقد أجرى الوزيران تجربة واقعية لخدمة استصدار توكيل رسمي من وحدة إصدار محررات وزارة العدل المطورة.