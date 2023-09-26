محلل سياسي: نقاط محورية تتحكم في استطلاعات الرأي قبل الانتخابات الأمريكية

قال الدكتور توفيق حميد المحلل السياسي، إن استطلاعات الرأي الأمريكية بخصوص الانتخابات الرئاسية الأمريكية تخضع لنقاط محورية تؤثر في آراء الناخبين بهذه الاستطلاعات.

الإنفاق الرهيب في أوكرانيا

وأضاف خلال مداخلة عبر سكايب من واشنطن مع الإعلامية إيمان الحويزي في برنامج «مطروح للنقاش» على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن النقطة الأولى هي عملية الإنفاق الرهيب في أوكرانيا بينما المواطن الأمريكي يواجه التضخم ويقلل نفقاته، ما سبب غضبا تجاه بايدن.

وأوضح أن النقطة الثانية هي فتح الحدود للمهاجرين الذين يزاحمون المواطن الأمريكي في الخدمات التي كان يحصل عليها دون زحام على عكس ما كان يحدث في فترة حكم الرئيس السابق دونالد ترامب.