«الأوقاف» تهنئ الأمة الإسلامية بذكرى المولد النبوي

هنأت وزارة الأوقاف الأمة العربية والإسلامية بذكرى المولد النبوي الشريف، وجاء نص التهنئة كالتالي: «في ذكرى مولد الحبيب صلى الله عليه وسلم يسعدني ويسرني أن أهنئ حضراتكم جميعا بذكرى مولده صلى الله عليه وسلم صلوا عليه وسلموا تسليما».

حكم الاحتفال بذكرى المولد النبوي

وحول حكم الاحتفال بذكرى المولد النبوي، أكدت دار الإفتاء المصرية أن النصوص الشرعية تضافرت على جواز الاحتفال بالمولد النبوي الشريف؛ فقد قال تعالى: ﴿قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا﴾، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم هو الرحمةُ العظمى إلى الخلق كلهم؛ فقد قال ابن عباس رضي الله عنهما: فضلُ الله: العلمُ، ورحمتُه: مُحَمَّد صلى الله عليه وآله وسلم.

الحكمة من الاحتفال بالمولد النبوي

ولفتت دار الإفتاء إلى أنّ الاحتفال بالمولد النبوي الشريف تعظيمٌ واحتفاءٌ وفرح بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، وتعظيمُ النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والاحتفاءُ والفرح به أمرٌ مقطوع بمشروعيته؛ لأنَّه عنوان محبته صلى الله عليه وآله وسلم التي هي ركن الإيمان.