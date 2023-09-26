ضبط مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي في البحيرة

نفذ مفتشو مكتب مراقبة الأغذية بالإدارة الصحية بكفر الدوار في محافظة البحيرة، حملة تفتيشية على إحدى ثلاجات حفظ وتخزين وتجميد اللحوم والدواجن المجمدة.

أسفرت الحملة عن ضبط الآتي

- 69 طبق دجاح مجمد شيش دواجن وزن الطبق 1كجم أى بإجمالى وزن 69 كجم عبوات أصلية مطبوع عليها بيانات انتاج مايو 2022 صلاحية عام أى إنها منتهيةالصلاحية .

- 16 فص لحوم مجمدة بإجمالى وزن 100 كجم بدون أى بيانات مجهولة المصدر وغير محتفظة بخواصها الطبيعية جميع المضبوطات بإجمالي وزن 169كجم غير صالحة للإستهلاك الآدمى لإنتهاء الصلاحية وغير محتفظة بخواصها الطبيعية ومجهولة المصدر

وجرى تحرير محضر ضبط بذلك، وقيد المحضر بجنح مركز مركز الشرطة كفر الدوار لسنة 2023، وللعرض على النيابة العامة للتصرف، وتحرر محضر ضبط دفترى وجنحة صحية، وقيد المحضر برقم جنح مركز الشرطة والعرض على النيابة العامة للتصرف.

إشراف الحملة

جاء ذلك تحت إشراف الدكتور أحمد حراز مدير وحدة مراقبة الأغذية بالمديرية والأستاذ محمد خميس بركات مراقب عام الأغذية بالمديرية وبالتعاون والتنسيق مع مكتب مراقبة الأغذية بالإدارة الصحية بكفر الدوار.

ووجهت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة ببتكثيف الحملات الرقابية التفتيشية على جميع المنشآت الغذائية بجميع مراكز المحافظة.

كما شددت بالرقابة على على جميع المنشآت الغذائية، وتحت إشراف إدارة مراقبة الأغذية بالمديرية وبالتنسيق مع مكتب مراقبة الأغذية بكفر الدوار.