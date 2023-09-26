رئيس الوزراء يهنئ الشعب المصري بمناسبة المولد النبوي الشريف

هنأ الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الشعب المصري وشعوب الأمتين العربية والإسلامية بمناسبة المولد النبوي الشريف، داعيا الله عز وجل أن يعيده على شعب مصر والشعول العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.

وحددت الحكومة، موعد المولد النبوي الشريف، ليكون الخميس المقبل الموافق 28 سبتمبر 2023، إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، وشركات القطاع الخاص.