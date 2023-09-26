اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. المصريون يختارون الاستقرار والبناء

تقرأ في عدد «الوطن» غدًا، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

الآلاف احتشدوا في «الشهر العقاري» لتحرير توكيلات تدعم ترشح «السيسي» لفترة جديدة

المصريون يختارون الاستقرار والبناء

«أم مروان»: انتصر للمرأة.. وانتشل البسطاء من العشوائيات للحياة الآدمية

«نصر»: رفع الأجور والمعاشات وخصص برامج حماية اجتماعية للفقراء

الأحزاب السياسية تحشد لدعم ترشح الرئيس لأنه الأفضل للدولة.. والنواب يوقّعون نماذج تزكيته و«تنسيقية الشباب» تطلق حملة «نعم للمشاركة»

«الوطنية للانتخابات»: لا يجوز للمواطن تحرير توكيل لأكثر من مرشح.. ومصادر: توجيهات للموظفين بحسن معاملة المواطنين والتيسير عليهم

«السيسي»: التعليم أساس تحقيق حلم الدولة

أعتبر السنوات العشر الماضية مرحلة انتقالية لسد الفجوة في كل قطاعات الدولة وعلينا البحث عن أفكار مبتكرة لمواجهة التحديات

نستهدف تحسين مستقبل الخريجين وتحقيق التطور المنشود في الجامعات.. وتوصيف الوضع الراهن من أجل الخروج بحلول تفيد الناس

أقول لـ«المصريين»: عمري ما قلت لكم كلام معسول ولا أحلام.. قلت فيه عمل وبس.. والدولة حريصة على وجود شراكة معكم لإظهار جميع الحقائق

أنفقنا 180 مليار جنيه لتطوير البنية التحتية للجامعات بين عامي 2014 و2016.. ونستهدف إنشاء 17 جامعة تكنولوجية بـ600 مليون

يجب إطلاع المواطنين على الجهود المبذولة وإشراكهم في التطوير.. و«ميصحش يتقال لاعب من عندنا مشي عشان محدش رعاه»

تقرير حكم «الزمالك والمقاولون» يتجاهل أزمة «ضربة الجزاء»

«كولر» يقرر إراحة أكثر من لاعب في الأهلي قبل مواجهة سان جورج

إطلاق أكبر قافلة سلع غذائية وخدمات بيطرية لشمال سيناء.. و«القصير» يوجه بتخفيض 50% على المنتجات

القافلة تتضمن هدايا للمناطق الأكثر احتياجاً.. وتوزيع «حلويات المولد» مجاناً بالشيخ زويد

الصفحة الثانية

التعليم.. أساس تحقيق حلم الدولة

«السيسي»: علينا البحث عن أفكار مبتكرة لمواجهة التحديات

الرئيس لـ«الأعلى للجامعات»: أعتبر السنوات العشر الماضية مرحلة انتقالية لسد الفجوة في كل قطاعات الدولة.. وسوق العمل تنتظر مئات الآلاف من العاملين في مجال الرقمنة

نستهدف تحسين مستقبل الخريجين وتحقيق التطور المنشود في الجامعات.. وملف التعليم يحتاج لجهد متواصل من كل الجهات المعنية لتحقيق الهدف الذى تسعى إليه الدولة

الرئيس يوجّه بإطلاع المواطنين على الجهود المبذولة وإشراكهم في التطوير

«السيسى» في جلسة «حكاية وطن»: يجب تغيير طريقة إدارة مراكز الشباب والنوادي.. ولدينا 4 آلاف مركز في حاجة للتأهيل ورفع الكفاءة بما يضمن تغطية النفقات.. و«مايصحش يتقال لاعب من عندنا مشي علشان محدش رعاه»

وزير الشباب: إنفاق 1.1 مليار جنيه لدعم الألعاب الفردية.. ونوفر كل المستلزمات للاعبين بالمركز الأولمبي

الصفحة الثالثة

«السيسي» لـ«المصريين»: عمري ما قلت لكم كلام معسول ولا أحلام.. قلت فيه عمل وبس.. والدولة حريصة على الشراكة معكم لإظهار جميع الحقائق

الرئيس في جلسة «بناء الإنسان»: أنفقنا 180 مليار جنيه لتطوير البنية التحتية للجامعات بين عامي 2014 و2016

نستهدف إنشاء 17 جامعة تكنولوجية بميزانية 600 مليون تقريبا

الدولة مهمومة بجودة التعليم.. وهدفنا ليس بناء المدارس فقط

نستهدف تطوير شخصية المعلم وتأهيله ليكون جديرا بتعليم الأجيال الجديدة

وزير التعليم العالي: نخطط لزيادة أعداد الجامعيين إلى 5.6 مليون طالب في 2032.. ونستهدف توفير فرص عمل لشباب الجامعات في المستقبل

«عاشور»: وقعنا بروتوكولات تعاون مع 5 شركات لإنشاء 10 أفرع لجامعات إنجليزية في مصر

مصر انتقلت إلى عصر جديد من خلال خريج متميز وقادر على مواجهة التحديات ونسعى لافتتاح جامعة تكنولوجية في كل محافظة

وزير التعليم: إنفاق تريليون جنيه على مشروعات التطوير خلال 8 سنوات

بناء 120 ألف فصل بتكلفة 140 مليار جنيه في 9 سنوات ومحو أمية 5 ملايين مصري في عهد «السيسي»

ننفق 60 ألف جنيه سنويا على كل طالب في مدارس «STEM»

الصفحة الرابعة

الآلاف احتشدوا في «الشهر العقاري» لتحرير توكيلات تدعم ترشح الرئيس لفترة جديدة

الشعب يؤيد «السيسي».. نعم للاستقرار

«الوطنية للانتخابات»: لا يجوز للمواطن تحرير توكيل لأكثر من مرشح

مكاتب الشهر العقاري تستقبل المواطنين لتوثيق توكيلاتهم.. ومصادر: توجيهات للموظفين بحُسن معاملتهم.. ومن حق أي مواطن التعامل مع أي مكتب

أستاذ قانون: توكيل المواطن لمحاميه لتأييد مرشح رئاسي مرفوض لأنه حق شخصي ودستوري

بهتافات «تحيا مصر».. طوابير بالقاهرة والجيزة لتحرير توكيلات «ترشح السيسي»

«كريمة»: انتصر للمرأة ومكّنها سياسياً واقتصادياً

«أم مروان»: انتشل البسطاء من العشوائيات للحياة الآدمية

عادل نصر: رفع الأجور والمعاشات وخصّص برامج حماية اجتماعية تستر الفقراء في كل ربوع الوطن

راوية السيد: قراراته خفّفت وطأة الأزمات الاقتصادية العالمية على المصريين

الصفحة الخامسة

من «قبلي لبحري».. المواطنون من أمام الشهر العقاري: «بنحبك يا سيسي»

كبار السن يتصدرون المشهد في أسيوط.. والقبائل تحتشد بمطروح لدعم الرئيس.. وزحام شديد منذ الدقائق الأولى بالفيوم

«عبدالمسيح»: «هرشح الرئيس لأنه الأصلح لقيادة هذه البلاد في الفترة الحالية بعد الإصلاحات العديدة التي نفذها»

«عبير»: الرئيس اهتم بالمرأة وأصبحت تعتلي مناصب مؤثرة مثل الرجل

عصام خليل: حررنا أول توكيل رسمي للرئيس.. ومن لا يستطيع جمع 25 ألف توقيع خلال 20 يوماً غير مؤهل لخوض الماراثون

رئيس «المصريين الأحرار»: استقبلنا آلاف الطلبات من المواطنين لدعم ترشح الرئيس

أطلقنا حملة شعبية من 4 مراحل لحث المواطنين على المشاركة.. ونواصل جهودنا لتوضيح الحقائق بالخارج بمختلف اللغات

الصفحة السادسة

«النواب» يوقّعون نماذج تزكية «السيسي»: لاستكمال النهضة

«الطماوى»: الرئيس أعاد الأمن والاستقرار وخاض حربا لتحقيق التنمية والانتصار على الإرهاب.. و«عطوة»: حقق إنجازات غير مسبوقة

«فؤاد»: انتخاب «السيسي» ضرورة لتنفيذ سلسلة المشروعات القومية.. و«الفيومي»: ندعم الرئيس لاستمرار مسيرة البناء والتنمية

الأحزاب تحشد لتحرير توكيلات التأييد.. و«التنسيقية» تطلق «نعم للمشاركة»

«مستقبل وطن»: توثيق المواطنين للتوكيلات بمكاتب الشهر العقارى نابع من إيمانهم بالرئيس وأنه الأفضل للدولة

«حماة الوطن» يدشن غرفة عمليات مركزية ويواصل خلال الفترة المقبلة تنظيم جميع اللقاءات الجماهيرية لتأييد الرئيس

الصفحة السابعة

الأحزاب والانتخابات في بلادى!

الانتخابات الرئاسية والتحول الرقمي

الرئيس يُنيب وزير الدفاع للمشاركة في إحياء ذكرى الزعيم جمال عبدالناصر

القائد العام للقوات المسلحة: مصر تصنع معجزة حقيقية بإرادة حرة لمواصلة التنمية

الفريق أسامة عسكر يشهد مشروع مراكز قيادة بنطاق الجيش الثاني الميداني

المشروع يعكس الاستعداد العالي للعناصر المشاركة فيه لتنفيذ أي مهام

الصفحة الثامنة

حقــول «الفيــوم» ناصعة البياض«نوَّرت يا قطن النيل»

«فوى فوى فوى» الفلسطينى فريق كرة قدم للمكفوفين حلم حققه أبناء جنين

«إير فراير.. وبلوبيرى»: خطة الأمهات للدراسة تبدأ من الـ«لانش بوكس»

«كف وطبلية».. «عيد» يحافظ على مهنة أجداده بميزان «ع الشعرة»

21 طفلاً بدرجة شيف.. مسابقة طهي لذوي الهمم في ملتقى «أولادنا»