آلاف الشراقوة يحررون توكيلات لترشيح الرئيس السيسي في الانتخابات

شهدت مراكز ومدن الشرقية انتفاضة غير مسبوقة من الأهالي والمواطنين الذين تسابقوا على مكاتب الشهر العقاري، لتوثيق توكيلات دعم ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لفترة رئاسية جديدة، معلنين تأييدهم الكامل والتام ووقوفهم خلف الرئيس لاستكمال مسيرة الإنجازات التي شهدتها الجمهورية الجديدة.

خلف الرئيس كتف بكتف دعما لإستكمال مسيرة التنمية

وحرص أمناء وأعضاء حزب مستقبل وطن بمراكز ومدن «ديرب نجم، وصان الحجر، ومنشأة أبو عمر، والقرين، ومنيا القمح، وأبوحماد، وفاقوس، والزقازيق، ومشتول السوق، وأولاد صقر، وكفر صقر، والصالحية الجديدة، وبلبيس، والقنايات»، على الاصطفاف منذ الصباح الباكر أمام مكاتب الشهر العقاري رافعين أعلام مصر وصور الرئيس السيسي.

توفير حياة كريمة لجموع الشعب المصري

وردد الحضور الهتافات الوطنية التي ألهبت مشاعر الحضور مؤكدين أنهم خلف رئيسهم «كتف بكتف»، دعما لاستكمال مسيرة التنمية والتطوير والبنية التحتية، لتوفير حياة كريمة لجموع الشعب المصري.

وأعرب الحضور عن ثقتهم التامة في الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدين أن نزولهم اليوم ردا للجميل للرئيس ولاستكمال سلسلة الإنجازات التي تحققت على أرض الوطن وتمثل إعجازا وليس إنجازا.