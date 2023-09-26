«تنفيذي الشرقية» يُناقش الخطة الاستثمارية والموحدة للعام المالي 2023

شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء ورؤساء الهيئات والشركات ومديري المديريات الخدمية بسرعة البدء في تنفيذ الخطة الاستثمارية والموحدة للعام المالي الحالي 2023 / 2024، والاستفادة من المبالغ المرصودة للانتهاء من تنفيذ المشروعات الجارية بالمراكز والمدن والأحياء لتعود بالنفع على المواطنين.

تنفيذي الشرقية يُناقش الخطة الاستثمارية

جاء ذلك خلال ترأسه اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة في حضور الدكتور أحمد عبد المعطي، والمهندسة لبنى عبد العزيز نائبي المحافظ بقاعة الاجتماعات بالديوان العام.

ومن جانبه استعرض محمد العزوني مدير عام الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة بالديوان العام، موقف تنفيذ الخطة الاستثمارية الموحدة بالمراكز والمدن والأحياء، حيث تمت الإشارة إلى أن إجمالي اعتمادات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2023 / 2024 م بلغت 849 مليونا و889 ألف جنيه خزانة عامة بالإضافة إلى 150 مليون جنيه تمويل ذاتي ليصبح إجمالي استثمارات المحافظة مبلغ 999 مليون و899 ألف جنيه، ليؤكد المحافظ على سرعة الانتهاء من إجراءات الطرح للمشروعات للاستفادة من المبالغ المرصودة بالخطة الجديدة وتحقيق حياة افضل للمواطنين.

الاستفادة من الاعتمادات المالية المتاحة

دعا محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة التنسيق مع مديري المديريات الخدمية لمتابعة تنفيذ المشروعات الجارية بكل مركز ومدينة، والاستفادة من الاعتمادات المالية المتاحة، مع إلزام الشركات المنفذة بالجدول الزمني المُحدد لإنهاء الأعمال ودخول المشروعات الخدمة لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين.