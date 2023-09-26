محافظ الشرقية يتابع الاستعدادات النهائية لاستقبال العام الدراسي الجديد

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، ضرورة انتهاء أعمال الصيانة بالمدارس في القرى والمراكز استعدادا لانطلاق العام الدراسي الجديد، ورفع الإشغالات وإزالة الباعة الجائلين وعدم السماح بتواجد كافيتريات وكافيهات وباعة جائلين بمحيط المدارس، حفاظا على صحة وسلامة أبنائنا الطلاب.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة بحضور الدكتور أحمد عبد المعطي، والمهندسة لبنى عبد العزيز، نائبا المحافظ، والمهندس محمد فؤاد الرشيدي وكيل أول وزارة التربية والتعليم.

واطمأن محافظ الشرقية من وكيل أول وزارة التربية والتعليم، على استلام الكتب المدرسية وتجهيزها لتوزيعها على الطلاب أول أيام العام الدراسي الجديد لضمان انتظام العملية التعليمية.

تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق

وخلال الاجتماع، شدد المحافظ على ضرورة تكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية المفاجئة على الأسواق والمحال التجارية والمصانع والمخابز للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته للمواصفات القياسية والاشتراطات الصحية والتأكد من إدارة النشاط التجاري بتراخيص قانونية من الجهات المختصة وتطبيق القانون على المخالفين.

كما أكد على رؤساء المراكز والمدن والأحياء باستمرار تكثيف اعمال النظافة والتجميل وإزالة كافة العبارات واللافتات من على الجدران والأسوار بالطرق العامة والداخلية لإعادة الوجه الجمالي والحضاري لها، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

الانتهاء من ملف تقنين الأراضي

وتطرق الاجتماع إلى تأكيد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالاستمرار في بذل مزيد من الجهد والعمل للانتهاء من ملف تقنين أراضي أملاك الدولة وذلك بعد أن قطعت المحافظة شوطاً طويلاً في هذا الملف الهام، واستطاعت أن تضع رؤية واضحة للتعامل معه حتى أصبح لدينا الآن قاعدة بيانات موضح بها أراضي أملاك الدولة بكافة المراكز والمدن لتتصدر المحافظة المركز الأول على مستوى الجمهورية في ملف تقنين أراضي أملاك الدولة.