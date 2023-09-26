مصريون بالخارج يعلنون دعمهم للرئيس السيسي في الانتخابات المقبلة

أعلن العديد من المواطنين المصريين في الخارج، دعمهم للانتخابات الرئاسية 2024، وقوفهم بجانب مصر في بناء مستقبل أفضل، وأكد العديد دعمهم الكامل لبقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة، كما أعلن الاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج، تأييده المطلق لترشح الرئيس السيسي لانتخابات الرئاسية المقبلة.

المرحلة المقبلة تشهد تطورات عالمية وإقليمية كبرى، لذلك مصر بحاجة إلى رئيس بمواصفات خاصة، للمرور بمصر إلى بر الأمان، فجاء تأييد الرئيس عبدالفتاح السيسي لتحقيق ذلك، بحسب حديث بهجت العبيدي، مصري مقيم بالنمسا ومؤسس الاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج، لـ«الوطن».

أكد «العبيدي»، أن الاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج بكل أفرعه المنتشرة في العديد من الدول، يدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية، للحفاظ على النجاحات التي حققها في كل المجالات الحياتية، وعلى جميع المحاور وفي كل الملفات.

دعم الرئيس السيسي لولاية جديدة، إيمانًا من الاتحاد، وحرصًا على تحقيق أحلام وأمنيات الشعب المصري، ومواصلة تحقيق مشروع نهضة الدولة المصرية، وبناء مستقبل أفضل للأبناء والأحفاد.

اتحاد الكيانات المصرية بأوروبا يعلن دعمه للرئيس السيسي

وعبر الصفحة الرسمية لاتحاد الكيانات المصرية بأوروبا على «فيسبوك»، أعلن مصطفى رحب، رئيس الاتحاد، عن دعمه للرئيس عبد الفتاح السيسي لاستكمال المسيرة التي بدأها، وذلك بناءً على طلب الشعب، وتم تدشين حملة كاملة لدعم الرئيس السيسي من خلال منشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي وفيديوهات توعوية.

مواطن مصري في الكويت يحرر أول توكيل

وفي الكويت، حرر شاب يدعى أحمد روبي أول توكيل تأييد للرئيس عبد الفتاح السيسي، ونشر صورة التوكيل عبر صفحته على «فيسبوك».