بالأسماء.. الرئيس السيسي يكرم أوائل خريجي الجامعات

كرم الرئيس عبد الفتاح السيسي، أوائل خريجي الجامعات ضمن الاحتفالية الكبرى المقامة في ستاد هيئة قناة السويس، وجاءت الأسماء كالتالي:

- الخريج محمد حمد محمد منصور نجم، أول قطاعات الدراسات الهندسية كلية هندسة البترول والتعدين جامعة السويس.

- الخريجة مريم علي محمد شريف عبدالقادر، أول قطاع الآداب كلية الآداب جامعة بنها.

- الخريج مصطفى محمود علي حسن، أول قطاع الدراسات التجارية كلية تجارة جامعة مدينة السادات.

- الخريجة عبير لطفي أحمد محمد، أول قطاع الاقتصاد والعلوم السياسية كلية السياسة والاقتصاد بجامعة بني سويف.

- الخريجة الزهراء سراج الدين محمد عبدالحافظ، أول قطاع الدراسات التربوية بكلية التربية جامعة المنيا.

- الخريج يوسف أحمد زكريا، أول قطاع التربية الرياضية بكلية التربية الرياضية بجامعة الإسكندرية.

- الخريجة همسة حسام عبدالحليم إبراهيم، أول قطاع الفنون والتربية الموسيقية بكلية التربية الموسيقية بجامعة حلوان.

- الخريجة إيمان محمد محمود محمد، أول قطاع السياحة والفنادق بكلية السياحة والفنادق بجامعة مطروح.

- الخريجة كلارا سامر يسري لبيب، أول قطاع التربية النوعية والاقتصاد المنزلي بكلية التربية النوعية بجامعة طنطا.

- الخريجة حنان عبدالرحمن عبدالحكيم، أول قطاع الخدمة الاجتماعية كلية الخدمة الاجتماعية بجامعة أسيوط.

- الخريجة فايزة حسام حمدي إبراهيم، أول قطاع العلوم كلية العلوم جامعة العريش.

- الخريج أحمد زينهم سعد عبدالغني، أول قطاع الدراسات الطبية بكلية الطب بجامعة القاهرة.

- الخريجة روضة مفيد جمال عبدالمطلب، أول قطاع الدراسات الصيدلية بكلية الصيدلة بجامعة بورسعيد.

- الخريجة منار السيد رضوان، أول قطاع التعليم التكنولوجي بكلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة الدلتا التكنولوجية بقويسنا.

- الخريجة نجاة محمد نجيب أحمد، أول قطاع الآثار بكلية الآثار جامعة الأقصر.

- الخريجة سحر جلال قناوي سيلمان، أول قطاع طب الأسنان، كلية الأسنان بجامعة قناة السويس.

- الخريج مهاب محسن محمد عبدالصمد، أول قطاع الطب البيطري، كلية الطب البيطري جامعة المنصورة.

- الخريج محمد سيد حسين محمد، أول قطاع الدراسات الإعلامية بكلية الإعلام بجامعة بني سويف.

واستمع الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى فقرة فنية قدمها كورال جامعة قناة السويس وكورال روح الشرق، وذلك في ستاد هيئة قناة السويس لتكريم أوائل الخريجين ضمن فعاليات الاحتفال بيوم تفوق جامعات مصر، في محافظة الإسماعيلية.