9 معلومات عن مصطفى ذكري بعد غناءه أمام الرئيس السيسي.. حاصل على لقب «الدوم 2023»

خلال احتفالية تكريم أوائل الخريجين، بيوم تفوق جامعات مصر باستاد جامعة قناة السويس، والذي شارك فيه طلاب الجامعات والمعاهد المصرية، تألق المطرب الشاب مصطفى ذكري، خلال مشاركته في العروض الفنية، أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وبدأ العرض الفني، بفرقة كورال جامعة قناة السويس، التي قدمت مجموعة من الأغاني المميزة.

وتقدم الوطن، أهم المعلومات عن مصطفى ذكرى، مطرب حفل تفوق الجامعات المصرية، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، وفق حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

معلومات عن المطرب مصطفى ذكري

- من محافظة الإسماعيلية.

- تخرج في ‏‎كلية الآلسن، بجامعة قناة السويس.

- ‎‏يعتبر واحدا من أهم المطربين الشباب، الذين ظهرت موهبتهم من خلال مشاركته على مسرح برنامج الدوم، لاكتشاف المواهب للموسم الثاني، إذ قام بتقديم أغنية «ستة الصبح»، للفنان حسين الجسمي، ووصل لمرحلة التصفيات نصف النهائية.

- يعمل المطرب مصطفى ذكري، ضمن فريق الأوبرا المصرية.

- وأثنى الفنان حميد الشاعري، على صوت الشاب مصطفى ذكري، على مسرح الدوم، قائلًا له: «برافو عليك ومفيش ولا غلطة».

- كما أشاد الشاعر أمير طعيمة بصوته، قائلًا: «الأصوات الحلوة كتير لكن الإحساس بالجمال ده نادر».

- ولفت الشاب المصري، بصوته الفنانة أنوشكا، والتي أثنت عليه قائلةً: «اختارت الأغنية اللى تليق على صوتك».

- وأعلن المطرب الشاب، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عن تواجده ضمن احتفالية تفوق الجامعات المصرية، قائلًا: «انتظروني اليوم فى احتفالية تفوق الجامعات المصرية بحضور فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي».

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مسيرة لأوائل خريجي الجامعات المصرية، في ستاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية، لتكريم الأوائل ضمن فعاليات الاحتفال بيوم تفوق جامعات مصر.