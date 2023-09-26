بهتافات «تحيا مصر».. طوابير بالقاهرة والجيزة لتحرير توكيلات «ترشح السيسي»

بهتافات «تحيا مصر» اصطف الشباب والرجال والنساء وكبار السن أمام مقار الشهر العقارى وفروعه بالقاهرة والجيزة، صباح اليوم، لتحرير توكيلات تأييد للمرشحين للانتخابات الرئاسية 2024، والمشاركة فى العُرس الديمقراطى المقرّر أن يشهده الوطن خلال الأيام المقبلة مع انطلاق سباق الانتخابات الرئاسية، عقب إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات الجدول الزمنى لعملية الاقتراع وفتح باب الترشّح يوم 5 أكتوبر المقبل.

وشهدت مكاتب توثيق الشهر العقارى بمدينة السادس من أكتوبر فى الجيزة مشاركة أعداد كبيرة من المواطنين بمختلف أعمارهم، وتحديداً الشباب الذين اصطفوا فى طوابير طويلة لتحرير توكيلات لمرشحى الانتخابات الرئاسية 2024، وسط إجراءات أمنية مشدّدة. وقالت كريمة عبدالقوى من أمام الشهر العقارى: «كلنا بنحب الرئيس السيسى، ونتطلع لاستكمال مسيرته وإنجازاته، ولذلك حضرت لتحرير توكيل لترشّحه للانتخابات، خاصة أنه أول رئيس يمنح المرأة المصرية حقوقها كاملة، وأصبحت قيمتها أكبر فى عهده بعدما انتصر لها ومكّنها اقتصادياً وسياسياً»، فيما قال أحمد عبدالبديع إن صوته سيكون للرئيس السيسى، لأنه أخرج مصر من ظلمات تنظيم الإخوان، وحارب الإرهاب وقضى عليه: «كنا خايفين على حياتنا وأولادنا، وهو قال ماتخافوش، ونفّذ كلامه فعلاً لحد ما حسينا بالأمان».

وفى منطقة الأزبكية بمحافظة القاهرة، شهد مكتب توثيق الشهر العقارى زحاماً شديداً من المواطنين منذ فتح أبوابه صباح اليوم، وانتظر المواطنون فى طوابير طويلة أمام المكتب وسط رفع أعلام مصر، وهتافات تحيا مصر وسط حرص المواطنين على اصطحاب أبنائهم وأطفالهم للمشاركة فى هذا الحدث الوطنى.

«أم مروان»: انتشل البسطاء من العشوائيات للحياة الآدمية

وقالت «أم مروان»: «أؤيد الرئيس السيسى بسبب الإنجازات الضخمة واهتمامه بمحدودى الدخل من خلال زيادة الأجور والمعاشات، إلى جانب مبادرات الحماية الاجتماعية التى انتشلتنا من العوز، ومشروعات الإسكان البديل التى جعلت المصريين يشعرون بآدميتهم، وذلك بفضل الرئيس»، بينما قال عادل نصر إنّه قرّر تحرير توكيل للرئيس السيسى لأنه الأفضل: «رافع راسنا فى كل مكان، كفاية إنه عمل إصلاحات كبيرة ومدن وطرق جديدة، خلانا بقينا بلد تانية، محدش حوالينا مستقر زينا، حتى لو فيه أسعار غالية، فده بسبب سعر الدولار عالمياً، والغلاء فى كل مكان، مش فى مصر بس، والعالم كله بيعانى، هو لسه مزود المعاشات والأجور، لأنه حاس بينا، وربنا يكرمه ويزودنا كمان وكمان».

راوية السيد: قراراته خفّفت وطأة الأزمات الاقتصادية العالمية على المصريين

وفى مكتب الشهر العقارى بالجيزة، وقف المواطن ياسر حمادة، وسط المواطنين يردّد أبياتاً شعرية من تأليفه: «أنا مصرى من ساسى لراسى وفخور برئيسى السيسى.. مصر يا مصرنا يا حتة من قلبنا.. علمك يا مصر بيلالى فى كل بلد دايماً عالى.. فى كل جامع وكنيسة وفى كل قرية ومدينة علمك يا مصر غالى علينا»، فيما أكدت راوية السيد، من أمام الشهر العقارى بمنطقة حدائق القبة، أن الأزمات العالمية من أمراض وأوبئة وحروب ونزاعات أثّرت على الكثير من الدول: «مصر ظلت صامدة بفضل الله، ثم الرئيس السيسى، وما اتخذه من قرارات من شأنها حماية البلاد، وتخفيف حدة الصدمات الاقتصادية، لذا حضرت اليوم لتحرير توكيل للرئيس لترشّحه فى الانتخابات». توافد المواطنين على مقار الشهر العقارى جاء تزامناً مع سعى المرشّحين المحتملين للحصول على تزكية 20 عضواً من أعضاء مجلس النواب، أو تأييد 25 ألف مواطن من 15 محافظة بالجمهورية بواقع ألف تأييد على الأقل من كل محافظة، لتقديم أوراقهم للترشّح للانتخابات، وفقاً للقوانين المنظمة لها.