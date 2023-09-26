آلاف الدمايطة يحررون توكيلات لترشيح الرئيس السيسي في الانتخابات

شهدت مكاتب التوثيق بمحافظة دمياط؛ إقبالاً كبيراً من المواطنين لتحرير توكيلات لدعم الرئيس السيسي لفترة رئاسية جديدة، منذ صباح اليوم الثلاثاء حتى الآن خلال الفترتين الصباحية والمسائية

توكيلات لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي للترشح للرئاسة

وامتدت الطوابير أمام مكاتب الشهر العقاري في شطا ومكتب دمياط الجديدة بمقره بسكن مصر، وتنوع الحضور من عمال وفلاحين والسيدات وكبار السن وشباب الأحزاب، الذين يبايعون الرئيسي عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة لاستكمال مسيرة التنمية.

معاك يا ريس لاستكمال مسيرة التنمية

وقال سامي الحجر، أحد أبناء مدينة السنانية بدمياط ومن قيادات حزب مستقبل وطن بدمياط، إن الرئيس السيسي نفذ العديد من المشروعات في حقبة زمنية بسيطة كانت تستغرق أعوام، لافتا إلى أن الرئيس السيسي قدم الكثير للوطن خلال السنوات الماضية، نحن نوجه الرسالة نحن معك يا ريس لاستكمال مسيرة التنمية ونطالب ترشحه للرئاسة مرة أخرى حتى تواصل مسيرة التنمية التي بدأها.

تمكين المرأة في أبهى صوره

وأضافت أميرة خلف من دمياط: «توجهت إلى مقر الشهر العقاري، من أجل عمل توكيل لتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي، لما قام به من مشروعات تنموية خلال فترة رئاسته، لافتة إلى أن الرئيس اهتم بتمكين المرأة التي عاشت في عهده عصرها الذهبي وأكبر نموذج على تمكين المرأة، هو تولي محافظ دمياط سيدة لأول مرة.

تأييد الرئيس السيسي

وأضاف محمد أبو السعود أمين مركز دمياط بحزب مستقبل وطن لـ«الوطن»، أن الرئيس السيسي هو أجدر شخص، قادر على قيادة مصر في هذه المرحلة، وهو من يستطيع أن يصل بنا إلى بر الأمان.