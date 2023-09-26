من «قبلي لبحري».. المواطنون من أمام الشهر العقاري: «بنحبك يا سيسي»

«من قبلى لبحرى.. بنحبك يا ريس»، هذا هو الشعار الذى رفعه الآلاف بالمحافظات، أثناء توجههم إلى مكاتب الشهر العقارى لتحرير توكيلات للرئيس عبدالفتاح السيسى لترشيحه للانتخابات الرئاسية «2024 - 2030»، رافعين أعلام مصر، وذلك بعد ساعات من إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات الجدول الزمنى.

«عبدالمسيح»: «هرشح الرئيس لأنه الأصلح لقيادة هذه البلاد فى الفترة الحالية بعد الإصلاحات العديدة التى نفذها»

ففى محافظة الدقهلية، شهدت مكاتب الشهر العقارى إقبالاً كثيفاً وزحاماً من قِبل المواطنين بمدينة المنصورة لتحرير توكيلات للانتخابات الرئاسية. وقال عبدالمسيح نجيب، موظف بالدقهلية، لـ«الوطن»: «جئت اليوم لعمل توكيل للرئيس عبدالفتاح السيسى، لأنه الأصلح لقيادة هذه البلاد فى الفترة الحالية، بعد الإصلاحات العديدة التى نفذها فى كافة قطاعات الدولة، ومن ضمنها شبكة الطرق الضخمة، بالإضافة إلى تسليح الجيش بأقوى الإمكانيات والأسلحة، ومن أهم الإنجازات التى لمستها كمواطن زيادة الرواتب والمعاشات».

«عبير»: الرئيس اهتم بالمرأة وأصبحت تعتلى مناصب مؤثرة مثل الرجل

وأضافت المواطنة عبير السيد أنها ستقوم بعمل توكيل للرئيس السيسى، وقالت: «إحنا بنحبك يا ريس.. فالرئيس أعطى حقوقاً للمرأة، واهتم بهذا الملف، والمرأة أصبحت تعتلى مناصب مؤثرة مثل الرجل، و(المرأة فى عهده حاجة تانية)، ونفذ العديد من الإنجازات، مثل تطوير العشوائيات، وعلى المستوى الشخصى أنا أحب الرئيس».

وفى سياق متصل، دفعت مديرية أمن الدقهلية بعدد من سيارات الشرطة والمرور لتأمين المواطنين، حرصاً على أمنهم وسلامتهم نتيجة التكدس والزحام الشديد الذى شهده مكتب الشهر العقارى بمدينة المنصورة.

وفى محافظة مطروح، توافدت أعداد غفيرة من أبناء القبائل وأولاد على والجمعيات والقطعان والسمالوس والسننة على مكاتب الشهر العقارى لتحرير توكيلات تأييد للرئيس لمطالبته بالترشح لفترة رئاسية جديدة.

وحملت قبائل مطروح صور الرئيس أمام مكاتب الشهر العقارى، وجرى عمل شوادر بالقرب من المكاتب للجلوس بها وتنظيم عملية دخول إجراء التوكيلات.

من جانبه، قال المهندس صالح سلطان، أمين عام حزب مستقبل وطن بمحافظة مطروح، لـ«الوطن»: «سنرشح الرئيس من أجل استكمال مسيرة التنمية فى مصر، وإنشاء المزيد من المشروعات القومية، والتى لمسها أهالى محافظة مطروح، ومنها إقامة مدينة العلمين الجديدة، وإنشاء محطة الضبعة النووية، وإنشاء ميناء جرجوب بالنجيلة، وإنشاء الخط الكهربائى السريع، الذى سيصل إلى مدينة مرسى مطروح، ويربطها بعدد من المحافظات، ويقلل المسافات ويساهم فى التنمية التجارية والسياحية للمحافظة، وتطوير شبكة الطرق بين مطروح والإسكندرية والقاهرة وسيوة ومشروعات أخرى عملاقة فى السلوم، والتى تحدث عنها الرئيس خلال اجتماع مع القبائل مؤخراً».

وفى القليوبية، شهدت مكاتب التوثيق المخصصة لتحرير توكيلات انتخابات الرئاسة 2024، توافد مئات المواطنين لتحرير التوكيلات ودعم ترشيح الرئيس لفترة رئاسية جديدة، مرددين هتافات: «تحيا مصر.. بنحبك يا سيسى»، رافعين أعلام مصر وعلامات النصر، وسط زغاريد السيدات، فيما أطلق حزب «حماة الوطن» حملة «وكلتك كمّل مسيرتك»، ووجود أعضاء وشباب الحزب لدعوة المواطنين لتأييد ترشيح الرئيس لفترة جديدة. وقال إيهاب عيسى، محامٍ، لـ«الوطن»، إن مشهد المواطنين وانتظارهم كان مؤثراً ومتوقعاً لشعب ضارب بجذوره فى أعماق التاريخ، حيث حضروا قبل موعد العمل الرسمى مبدين رغبتهم بالمشاركة.

ونظمت مديرية أمن القليوبية المرور بالدفع بعدد من سيارات الشرطة لتأمين المواطنين، حرصاً على أمنهم وسلامتهم نتيجة التكدس والزحام الشديد الذى يشهده مكتب الشهر العقارى بمدينة بنها لتحرير توكيلات المرشحين.

كبار السن يتصدرون المشهد فى أسيوط.. والقبائل تحتشد بمطروح لدعم الرئيس

وتصدَّر كبار السن والسيدات بقرى ومراكز محافظة أسيوط المشهد أمام مكاتب التوثيق العقارى المخصصة لاستخراج توكيلات انتخابات رئاسة الجمهورية، بعدما توافدوا على مقرات توثيق الشهر العقارى الـ8 التى خصصتها اللجنة العليا للانتخابات لاستقبال المواطنين لاستخراج وتحرير توكيلات المرشحين.

كما استقل المواطنون المقيمون فى المراكز والقرى البعيدة عن المقار المخصصة لتوثيق الشهر العقارى السيارات، وسط رفع أعلام مصر ولافتات وصور تأييد الرئيس عبدالفتاح السيسى، للترشح لفترة رئاسية جديدة، ليتحول المشهد إلى عُرس أمام مقار توثيق الشهر العقارى.

وشهدت مكاتب التوثيق بمحافظة الفيوم زحاماً شديداً منذ الدقائق الأولى لفتحها فى الثامنة صباحاً، حيث توافد المئات من السيدات والرجال لتحرير توكيلات تأييد للرئيس للترشح لفترة رئاسية جديدة.

وقال الحاج محمود اللاهونى، فى العقد الثامن من العمر، إن كبر سنه لم يمنعه من الحضور فى الصباح الباكر لإعلان تأييده للرئيس، لما رآه من إنجازات خلال الفترة الماضية، مشيراً إلى أنه وجد ترحيباً كبيراً وتسهيلات من مكتب توثيق حى الجون مراعاة لعمره، حيث أجلسوه فى مكتب وأنهوا له كافة الإجراءات.

من ناحية أخرى، انتشر عدد من شباب حزبى «مستقبل وطن - حماة الوطن»، لتنظيم اصطفاف المواطنين، ومنع التكدس والزحام.

وفى الغردقة، شهدت مكاتب الشهر العقارى توافد عدد كبير من المواطنين لعمل توكيلات الرئاسة، حاملين أعلام مصر وصور الرئيس لتأييده ودعمه. وكشف محمد عبدالله، مدير مكتب توثيق الغردقة، فى تصريحات لـ«الوطن»، أن مكتب الشهر العقارى بالغردقة استقبل المواطنين منذ الساعة التاسعة صباحاً، حيث توافد عدد كبير من المواطنين لعمل توكيلات تأييد الرئيس لليوم الثانى، مؤكداً استعداد المكتب لاستقبال المواطنين حتى الموعد المحدد لغلق باب التوكيلات.

وفى الأقصر، خصص كل مقر شهر عقارى عدداً من المتطوعين لتسهيل الإجراءات للتيسير على المواطنين، وهى مجانية بدون أى رسوم أو أوراق، إذ يتوجه الراغب فى عمل التوكيل إلى الشهر العقارى الأقرب له، وسيجد موظفين يقومون بإصدار التوكيلات الخاصة بالانتخابات لديهم جميع بيانات الراغبين فى الترشح.

وفى بنى سويف، حرص المواطنون على الوجود باكراً أمام مقار الشهر العقارى. ومن جانبه، قال مبروك الدسوقى، أحد المواطنين من أبناء قرية بليفيا: «حضرت من الساعة الثامنة صباحاً إلى مقر الشهر العقارى فى مدينة بنى سويف لاستخراج توكيل تأييد للرئيس لفترة رئاسية جديدة من أجل استكمال الإنجازات والمشروعات القومية على أرض الوطن»، مضيفاً: «ما شاهدته من إقبال كبير من المواطنين على مقرات الشهر العقارى جعلنى أشعر بالفخر، ووعى المواطنين بما تحقق على أرض الواقع من إنجازات عملاقة، وأمن واستقرار كبير شهدتهما البلاد».

وفى بورسعيد، شهد مكتب الشهر العقارى بالمنطقة الحرة للاستثمار طوابير من الأهالى، خاصة العاملين بمصانع الملابس الجاهزة بالاستثمار. وقال محمد على، عامل بأحد مصانع الاستثمار، إنه حرص على الوجود منذ السابعة صباحاً لحجز دوره فى الطوابير لتحرير توكيل للرئيس، مضيفاً: «الله عز وجل أرسل لنا الرئيس السيسى لحماية مصر والدفاع عنها بكل ما أوتى من قوة، وأطالب من لم يحرروا توكيلات بضرورة النزول وتحرير التوكيلات لخوض الرئيس الانتخابات الرئاسية المقبلة مع نهاية العام الجارى».

من جانب آخر، اتكأت الحاجة فاطمة عبدالله على ابنتها، وهى تقف فى الطابور أمام الشهر العقارى، ورددت وهى تبكى: «تحيا مصر»، موضحة أن ابنها توفى بسبب الانفلات الأمنى، بعد أن هاجمه بسكين خارج عن القانون، وأكدت: «أشعر بأن الله عوضنى بالرئيس السيسى عن ابنى»، وطالبته باستكمال المسيرة، وانتشار الأمن أكثر لمنع الجريمة، حتى لا تتعرض أى أم لمثل ظروفها.

ومن جانبه، قال المستشار القانونى محمد الأجرود، المحامى بالنقض والمفكر السياسى، ورئيس حزب حماة الوطن فى محافظة كفر الشيخ: «إننا نتكاتف مع الرئيس عبدالفتاح السيسى، ونؤيده ونبايعه لفترة رئاسية ثالثة»، مشيراً إلى أن الرئيس السيسى أنقذ مصر والمنطقة العربية بأكملها من براثن الإرهاب الغاشم والمؤامرات التى كانت تحاك بنا وببلادنا، ولكن الله عز وجل أرسل لنا رجلاً يعرف قدر الوطن، ويدافع عنه بكل ما أوتى من قوة، ونحن كحزب حماة الوطن قد بدأنا بالفعل بعمل توكيلات مؤيدة للرئيس لخوض غمار الانتخابات الرئاسية المقبلة مع نهاية العام الجارى، كما حددت اللجنة العليا للانتخابات يوم أمس.

وأكد عبدالنبى موسى، أمين حزب إرادة جيل فى محافظة كفر الشيخ، عضو اللجنة العليا للحزب، أن الحزب سوف يدعم الرئيس السيسى من خلال تحالف قوى يضم 42 كياناً وحزباً، على قلب رجل واحد، لدعمه خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة، رداً للجميل له، بإقامته المشروعات العملاقة وحفظ مصر من الضياع.