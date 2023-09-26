«مستقبل وطن» بالغربية يكرم أوائل مدرسة الصناعات النسيجية

قامت أمانة الصناعة والتجارة بحزب «مستقبل وطن» أمانة المحلة، التابعة لمحافظة الغربية، بتنظيم حفل تكريم لأوائل مدرسة الصناعات النسيجية.

وتم تكريم الطلاب المتفوقين الحاصلين على المراكز الأولى، بحضور الدكتور مسعد البلقيني الأمين المساعد لأمانة أول المحلة الكبرى، وتامر العجواني أمين الصناعة والتجارة أول المحلة، والدكتورة عبير محي الدين أمين الصناعة والتجارة بمحافظة الغربية، بحضور أولياء الأمور ومدير المدرسة ولفيف من أعضاء هيئة التدريس بالإضافة إلى مسئولي مصلحة الكفاية الإنتاجية.

وحث الدكتور مسعد البلقيني، الشباب على الالتحاق بالجامعات وبالأخص الجامعة التكنولوجية، التي تعمل على زيادة الكفاءات بسوق العمل، ومن ثم تنمية سوق العمل والصناعة ككل.