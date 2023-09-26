خبراء هنود يفشلون في إيقاظ المسبار الهندي على القمر.. مر بظروف قاسية

فشلت جهود الخبراء والمتخصصين في إيقاظ مركبة الفضاء الهندية على القمر، بعد أكثر من ثلاثة أسابيع من إدخالها وضع السكون لإبقائها عاملة، وحماية مكوناتها خلال ظروف الليل القمري المتجمدة على ظهر القمر.

وضع المسبار براغيان على وضع السكون

وبحسب وسائل إعلام عالمية فإن منظمة أبحاث الفضاء الهندية قررت وضع المسبار براغيان التابع للمركبة الفضائية تشاندرايان-3 على وضع السكون مع شحن بطارياته، وأن يبقى جهاز الاستقبال به قيد التشغيل.

وأكد الخبراء ثقتهم في أن المركبة الفضائية يمكنها البقاء على قيد الحياة في الظروف القاسية وأنها ستستيقظ من جديد في 22 سبتمبر حين تغمرها أشعة الشمس مرة أخرى وتتمكن الألواح الشمسية من إعادة شحن بطارياتها.

ظروف جوية قاسية

حاول العماء الهنود إيقاظ مركبتهم، لكنهم فشلوا في الاتصال بها مجددا خاصة بعد أن عاشت ظروف جوية قاسية على سطح القمر انخفضت فيها درجات الحرارة إلى -250 درجة مئوية.

ونفذ المسبار تشاندرايان-3 هبوطا تاريخيا على القطب الجنوبي للقمر في أغسطس، بعد رحلة استغرقت 40 يوما، وأمضى أكثر من أسبوع في جمع البيانات من سطح القمر، إذ سار أكثر من 100 متر، وتأكد من وجود الكبريت والحديد والأكسجين وعناصر أخرى على القمر.