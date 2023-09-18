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حفاوة في الإمارات لاستقبال رائد الفضاء سلطان النيادي.. بث مباشر

كتب:

عمرو حسني
05:36 م | الإثنين 18 سبتمبر 2023
رئيس الإمارات وسلطان النيادي

رئيس الإمارات وسلطان النيادي

استقبل رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن زايد اليوم الاثنين، رائد الفضاء، سلطان النيادي، عقب عودته من رحلته الفضائية التي استغرقت 6 أشهر لتكون أطول رحلة فضائية عربية.

استقبال حافل لسلطان النيادي

ونقلت وسائل الإعلام الإماراتية استقبال رئيس الدولة لسلطان النيادي وأبناءه بعد غياب عنهم 6 أشهر تواجد فيها النيادي على الفضاء من أجل القيام بعدة دراسات، وحرص خلال هذا الفترة على التقاط صورا لعدة مدن عربية من الفضاء منها القاهرة ودبي والدوحة والقدس ومكة ونواكشوط وغيرها من المدن والعواصم العربية.

 

 

 

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