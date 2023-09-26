حقول «الفيوم» ناصعة البياض.. «نوَّرت يا قطن النيل»

كحبّات لؤلؤ فى عقدها، تنتشر زهور القطن ناصعة البياض على أعواده، لترسم البسمة على وجوه المزارعين، وتجمع شمل أفراد الأسرة كباراً وصغاراً لحصاد الذهب الأبيض، بينما تتطاير الفراشات من حولهم، فى أجواء مبهجة تضاعفها زيادة الإنتاج هذا العام بقيمة قنطارين، مقارنة بالأعوام السابقة، بالإضافة إلى وصول سعر القنطار إلى مبالغ غير مسبوقة، حيث وصلت الأرباح إلى أكثر من الضعف.

تنتشر أسرة محمد جمال فى حقله الواقع على أحد الطرق بمدينة الفيوم، فتجنى زوجته وأبناؤه القطن، بينما يساعده شقيقه فى تعبئة الأجولة الضخمة بالذهب الأبيض، واحداً تلو الآخر، مردّداً بفرحة: «القطن الأبيض يا بلد.. خلاص هاجوز بنتى وأفرح».

بسعادة بالغة يقول «عم أبوجمال»، فى تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «القطن السنة دى دهب أبيض بالفعل، له فرحة ورزق كبير، السعر زاد أكثر من الضعف، والإنتاج زاد قنطارين، والفرحة مش سايعانى»، مؤكداً أنّه كان ينتظر حصاد القطن وبيعه لشراء جهاز ابنته وإتمام زواجها، وما سيجنيه من أرباح القطن سيكون كافياً وزيادة: «الفرحة بقت فرحتين.. جواز بنتى والحصاد».

لم يتوقع خالد محمود، مزارع، أن يحقّق له القطن هذا العام أبارحاً بهذا القدر، مؤكداً أنه يمتلك ثلاثة حقول، زرع أحدها بالقطن، ولكنه قرّر أن يزرع الثلاثة حقول فى الموسم المقبل بمحصول الذهب الأبيض، مُشيراً إلى أن القطن سيرجع إلى سابق عهده خلال الفترة المقبلة.

«جيزة 95» متوسط الطول، هو الصنف الذى زرعه «خالد» هذا العام، ولكنه قرّر زراعة صنف «إكثار» الموسم المقبل، لأنه الأعلى إنتاجاً وسعراً.

15 ألفاً و200 فدان من صنفى «جيزة 95» و«إكثار»، هى المساحة المنزرعة بالقطن هذا العام بمحافظة الفيوم لموسم 2023، وفقاً للمهندس حسام السيد، مدير عام الإرشاد الزراعى بمديرية الزراعة بمحافظة الفيوم، ووصل سعر القنطار لصنف «جيزة 95» إلى 10 آلاف و200 جنيه فى الفيوم، بينما وصل سعر القنطار من القطن صنف «إكثار» إلى 11 ألفاً و200 جنيه.

وتوقّع «حسام» زيادة المساحة المنزرعة بالقطن فى موسم 2024، نظراً للأرباح غير المسبوقة التى حقّقها مزارعو القطن هذا العام، والتى ستُشجّع الفلاحين على زراعة القطن أحد المحاصيل الاستراتيجية المهمة للمواطن وللدولة.

وكشف إيهاب فايد مدير الإدارة الزراعية بمركز الفيوم فى تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ محصول القطن هذا العام حقّق إنتاجاً مرتفعاً للغاية، حيث أنتج الفدان الواحد قنطارين إلى ثلاثة زيادة، فالفدان الذى أنتج من 8 إلى 10 قناطير العام الماضى، أنتج هذا العام من 10 إلى 12 قنطاراً، بفضل المتابعة الجيدة مع الفلاح، والتصدى للإصابات أولاً بأول.

ازدادت جودة القطن بصورة كبيرة هذا العام، مما تسبّب فى ارتفاع سعر القطن إلى الضعف وأكثر، حسب «فايد»، موضحاً أنّ سعر القطن «جيزة 95» متوسط التيلة تجاوز 10 آلاف جنيه، مقارنة بـ3 و4 آلاف العام الماضى، بينما «إكثار» تجاوز الـ11 ألف جنيه، مقارنة بـ5 و6 آلاف العام الماضى.