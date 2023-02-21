رئيس «تربية القطن»: كفر الشيخ تنتج 17% من الذهب الأبيض عالميا

كشف الدكتور محمد أبو اليزيد رئيس قسم تربية القطن بوزارة الزراعة، ورئيس قسم تربية القطن ببحوث سخا، بمحافظة كفر الشيخ، إن المحافظة قد حققت نسبة إنتاج قد بلغت نحو 17% من إنتاج القطن طويل التيلة والقطن فائق الطول على مستوى القطن المنتج بجميع دول العلم، كما حققت ثلت إنتاج القطن من المساحة المنزرعة في مصر.

تصنيف عالمي وإنتاجية كبيرة للقطن

وأشار «محمد»، في تصريح لـ«الوطن»، إلى أن محافظة كفر الشيخ كانت تنج نصف إنتاجية القطن في مصر منذ سنوات، وهو الأمر الذي كانت تحتل به 25% من إنتاج القطن عالمياً، كون مصر تنتج نصف إنتاج العالم من القطن طويل التيلة والقطن فائق الطول.

القطن في كفر الشيخ والتوريد

وأضاف رئيس تربية القطن أن كفر الشيخ قد حققت إنتاجية من القطن طويل التيلة قد بلغت نحو مليون و125 ألف قنطار قطن خلال المنزرع بموسم جني القطن من عام 2022 السابق، موضحاً أن المساحة المنزرعة بالعام المنقضي قد بلغت 107 آلاف فدان قطن ولكن يرجح أنها سوف تزداد خلال موسم الزراعة للعام الحالي 2023، وذلك نظراً لسعر قنطار القطن الجيد الذي يصب لمصلحة المزارعين.