‎بعد إعادة تفعيلها.. شروط مبادرة سيارات المصريين بالخارج

يحرص المصريون على الاستفادة من ‎مبادرة سيارات المصريين بالخارج، وذلك بعد أن وافق مجلس الوزراء، على إعادة فتح مشروع قانون فيما يخص مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج.

وترصد «الوطن» من خلال السطور شروط مبادرة سيارات المصريين بالخارج:

- ألا يقل عمر المتقدم لطلب الحصول على سيارة عن 16 سنة كأقل تقدير.

- أن تكون السيارات المستوردة من الخارج صناعة 2019 أو أحدث.

- سداد 30% فقط من قيمة الضريبة الجمركية، على أن يتم استردادها بعد 5 سنوات.

- يتطلب امتلاك إقامة قانونية سارية في الخارج للمصري الراغب في استيراد السيارة.

- يلزم استيفاء واستكمال إجراءات التسجيل الأولي من خلال تطبيق استيراد سيارات المصريين بالخارج.

- تقديم كشف حساب بنكي عن 6 أشهر سابقة على تاريخ التحويل.

إطلاق مبادرة سيارات المصريين بالخارج

وكانت وزارة المالية، قد أطلقت في نوفمبر 2022، مبادرة تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج، والتي تقوم على إعفاء السيارات المستوردة من الضرائب والرسوم مقابل وديعة في البنك المركزي بالعملة الأجنبية لمدة 5 سنوات، وتسترد هذه الوديعة بعد مرور الخمس سنوات بالجنيه المصري بسعر صرف وقت الاسترداد.