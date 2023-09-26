لبنى عسل عن تكريم الرئيس السيسي لأوائل الخريجين: الدولة تهتم بشبابها

علقت الإعلامية لبنى عسل، على تكريم الرئيس السيسي، أوائل الخريجين بالجامعات المصرية، ضمن الاحتفال بيوم تفوق جامعات مصر.

لبنى عسل: التفوق سيقابل بالتكريم

وقالت خلال برنامجها «الحياة اليوم»، والمذاع عبر فضائية «الحياة» اليوم الثلاثاء: «مفيش أب أو أم مبيحلموش يشوفوا ابنهم أو بنتهم بيتخرجوا، وخصوصًا إن الرئيس السيسي كرم الأوائل من الخريجين لأول مرة»، موضحة أن تكريم الرئيس السيسي لأوائل الخريجين يعطي انطباعًا بأن الدولة تهتم بشبابها والمتفوقين، كما يمثل هدفًا لكل الطلاب في الجامعات بأن التفوق سيقابل بالتكريم والتقدير.

تكريم الرئيس يأتي ضمن اهتمام الدولة في ملف التعليم

وأضافت أن تكريم الرئيس السيسي يأتي ضمن اهتمام الدولة في ملف التعليم بتطوير الجامعات الموجودة وإطلاق جامعات جديدة، وتنوع كبير بين أنواع الجامعات التي أصبحت موجودة في مصر، مشيرة إلى أن الدولة بتوجيهات الرئيس السيسي تركز بشكل كبير على التخصصات الجديدة التي تخص تكنولوجيا المستقبل، موضحة أن الدولة تشجع الجميع على البحث والإبداع وخلق حلول إبداعية للمشكلات المختلفة.