«الشعب الجمهوري بأسيوط» يناقش آلية تنفيذ البروتوكول الموقع مع «التضامن»

عقدت لجنة التضامن الاجتماعي بحزب الشعب الجمهوري في أسيوط، اجتماعًا لمناقشة تنفيذ البروتوكول الموقع بين الحزب وبين وزارة التضامن الاجتماعي والذي يتضمن تقديم خدمات للمواطنين متمثلة في كارت الخدمات المتكاملة ومعاش تكافل ومعاش كرامة.

التسهيل للمواطنين في الحصول على الخدمات

وجرى مناقشة ما تم في تنفيذ البروتوكول بالمراكز والأقسام إذ يأتي ذلك في حرص حزب الشعب الجمهوري بالمحافظة على التسهيل للمواطنين في الحصول على الخدمات المقدمة من وزارة التضامن الاجتماعي.

وتم الاجتماع بحضور أعضاء هيئة مكتب لجنة التضامن الاجتماعي ورؤساء لجان التضامن الاجتماعي بالمراكز والأقسام.