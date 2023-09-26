تعليم المنيا: بدء استقبال طلاب الصفوف الأولى الأحد المقبل

أصدر اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا تعليماته المشددة لرؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق مع مديري الإدارات التعليمية، الانتهاء من كل الإجراءات المطلوبة لضمان حسن سير العملية التعليمية منذ اليوم الأول للعام الدراسي الجديد 2023 - 2024، واتخاذ ما يلزم من التجهيزات الخاصة باستقبال الطلاب حسب الجدول المقرر لدخولهم المدارس حرصا على سلامتهم وتهيئة الأجواء المناسبة لبداية عام دراسي جديد.

استقبال مليون ونصف المليون طالب

من جانبه، أكد حمدي مصطفى وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، أن المديرية استعدت لاستقبال مليون ونصف المليون طالب من أبناء المحافظة، بتوجيه ومتابعة اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، وحرصه الدائم على تقديم أوجه الدعم المتواصل لجميع عناصر العملية التعليمية.

جدول الدراسة في اليوم الأول بالمنيا

وأوضح أن اليوم الأول للدراسة هذا العام سيكون على النحو التالي: اليوم الأول الأحد الأول من أكتوبر المقبل سيكون مقتصرا على دخول الصفوف الأولى وهى حضانة صغرى Kg1 وكبرى Kg2 و أولى ابتدائي وأولى إعدادي، وأولى ثانوي عام وفني، على أن يتم استقبال جميع الصفوف الدراسية في اليوم التالي يوم الإثنين الموافق الثاني من أكتوبر، لافتا إلى أن الإجراء الجديد يساعد في حسن استقبال الطلاب صغار السن وإزالة رهبة اليوم الأول وتوزيعهم على الفصول بسهولة ويسر.