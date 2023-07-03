المصروفات الدراسية 2023 في الصفوف الأولى لجميع المراحل التعليمية بقنا

يستعد أولياء الأمور والطلاب في المراحل التعليمية بمحافظة قنا، منها المرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوية العامة والتعليم الثانوي الفني «تجاري - صناعي - زراعي - فندقي»، سداد المصروفات الدراسة 2023 خلال هذه الأيام، والتي سوف تكون عن مكاتب البريد، وخاصة المقبلين على التقديم في رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي والصف الأول الإعدادي والصف من التعليم الثانوي، لتقديمها مع ملفات التقديم.

وتستعرض «الوطن» المصروفات الدراسة 2023 لجميع الصفوف الأولى جميع المراحل التعليمية في محافظة قنا.

مصروفات التقديم للصفوف الأولى التعليمية 2023 بقنا

- مصروفات التقديم الصف الأول رياض أطفال 205 جنيه كامل السداد و171.5 جنيه لأبناء العاملين، و27.10 جنيه للفئات المعفاة.

- مصروفات التقديم الصف الأول الابتدائي 205 جنيهات كامل، أما أبناء العاملين و171.5 جنيها، و27.10 جنيها للفئات المعفاة.

- مصروفات التقديم الصف الأول الإعدادي 205 جنيهات للسداد كامل، وابناء العاملين 119.5 جنيه ، و24 جنيها للفئات المعفاة.

- مصروفات التقديم الصف الأول الثانوي العام 520 جنيها كامل السداد، و292.95 جنيه لأبناء العاملين، و65.90 جنيه للفئات المعفاة.

مصروفات الثانوي الخدمات2023

حددت مديرية التربية والتعليم في محافظة قنا وفق نشرة وزارة التربية والتعليم في محافظة قنا.

- مصروفات التقديم الصف الأول الثانوي العام الخدمات، و2220 جنيها كامل السداد، و1124.90 جنيها لأبناء العاملين والفئات المعفاة، و65.90 لأبناء الشهداء، و665.90 لباقي الفئات.

مصروفات التعليم الفني التجاري والصناعي والزراعي 2023

- وجاءت مصروفات التقديم للصف الأول الثانوي الفندقي 220 جنيها للسداد الكامل، و125.45 جنيها لأبناء العاملين، و50.90 جنيها للفئات المعفاة.

- أمامصروفات التقديم الصف الأول الثانوي الفندقي خدمات 2020 جنيها للسداد الكامل، و1025.40 جنيه لأبناء العاملين في التربية والتعليم، و800.90 جنيه للفئات المعفاة.