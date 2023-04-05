«تعليم قنا» تعلن نتائج المسابقة البحثية لجميع المراحل التعليمية

أعلن توجيه عام التربية والاجتماعية عن نتائج المسابقة البحثية للمراحل التعليمية الابتدائي والإعدادي والثانوي العام والثانوي الفني، والتي أشرف عليها صابر زيان مدير عام الشئون التنفيذية، و نفذتها أحلام محمود السيد موجه عام التربية الاجتماعية وسيد مرزوق الموجه الأول بالمديرية.

نتيجة مسابقة التربية والتعليم

وجاءت نتيجة المسابقة البحثية كالتالي :

أولا : المرحلة الابتدائية وحملت المسابقة عنوان أخلاقنا الجميلة وفازت بالمركز الأول فيها بسملة قرشي على بمدرسة الشهيد احمد عبد الفتاح جمعة عن إدارة قنا التعليمية، والمركز الثاني عبد المطلب فتحي على بمدرسة العويضات عن إدارة فقط التعليمية، والمركز الثالث مي محمد شهاب بمدرسة الشهيد احمد عبد الفتاح جمعة عن إدارة قنا التعليمية

ثانياً : المرحلة الإعدادية وتناولت أبحاث عن دور الطالب في التعامل مع السوشيال ميديا

وفيها حصل على المركز الأول كريم حمادة إبراهيم بمدرسة شركة السكر الإعدادية عن إدارة نجع حمادي التعليمية و المركز الثاني أمنية احمد حمدي بمدرسة البنات الإعدادية عن إدارة فرشوط التعليمية و المركز الثالث آية حسين عياد بنقادة البحرية تعليم أساسي .

ثالثاً: مرحلة الثانوي العام هدفت إلى بحث أهمية المواطنة الصالحة في التسويق لمصر سياحياً واقتصادياً .

وحصلت فيها على المركز الأول آلاء عبد الله محمد بمدرسة البحري نقادة الثانوية عن إدارة نقادة التعليمية، والمركز الثاني على ماهر محمد بمدرسة الشهيد محمد أنور عن إدارة دشنا التعليمية، والمركز الثالث مادونا عبد الله يوسف بمدرسة الثانوية بنات بنجع حمادي .

رابعاً: الثانوي الفني تناول طلابه أبحاث نحو الاستفادة من الطاقة المتجددة والحفاظ على البيئة .

كما حصل احمد على عبد المرضي و احمد صلاح عبد الحميد على المركز الأول والثاني على الترتيب وهما بمدرسة الثانوية الصناعية بفرشوط، والمركز الثالث ملك عبد الرحيم بمدرسة قنا الفنية بنات.