حزب الشعب الجمهوري بالقليوبية يحتفل بالمولد النبوي

أقامت أمانة القليوبية لحزب الشعب الجمهوري احتفالية كبرى بمناسبة المولد النبوي الشريف، وذلك بقرية نوى التابعة لمركز شبين القناطر، وتضمنت الاحتفالية كلمات سياسية وفقرات دينية وابتهالات، كما جرى توزيع ثلاث عمرات على أهالى محافظة القليوبية مقدمة من النائب الدكتور عبد الله أحمد مبارك أمين حزب الشعب الجمهوري بالقليوبية.

المولد النبوي الشريف

بدأ الاحتفال بآيات من القرآن الكريم، أعقبها عدد من فقرات الإنشاد والابتهالات الدينية، وكلمات متعاقبة في حب النبى محمد صلى الله عليه وسلم، ومحاضرات متميزة للحضور أوصوا فيها الحضور بالاقتداء بسيدنا محمد في أخلاقه ومعاملاته.

وقال الدكتور عبد الله أحمد مبارك أمين حزب الشعب الجمهوري بمحافظة القليوبية، إن هذه المناسبة يحرص المصريين فيها على الاحتفال بها منذ مئات السنين لأنها مولد خاتم الأنبياء والمرسلين، كما أن الاحتفال بذكرى المولد النبوي يذكرنا بأسمى معاني الوفاء والاقتداء بنموذج رائع للأجيال ويحصنها بالقيم التي تستقيها من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم لتسير على هداه.

وأضاف النائب الدكتور عبد الله أحمد مبارك، أن الاحتفال بالمولد النبوي ذكرى عظيمة يحتفل بها العالم الإسلامي، وإننا نستلهم من ذكرى ميلاد خير الأنام أرقى الفضائل وأغلى المبادئ حيث علمنا الرسول الكريم التسامح وحب الخير وقبول الآخر والعفو عند المقدرة، والإحسان للغير، حيث أن إسلامنا الحنيف وسنة نبينا تدعونا إلى بذل الجهد والإخلاص في العمل للنهوض بوطننا الغالي وجعله في مقدمة الأمم.

وأوضح المهندس مصطفى أبو حجر الأمين المساعد لشئون التنظيم بالقليوبية: «علينا أن نأخذ من مناسبة الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف العبر الحميدة وما كان يحدث سابقا بين المسلمين من محبة وتراحم، كما أن المولد النبوي الشريف مناسبة دينية تمثل القيم الإنسانية التي يهتم بها كل الناس، وحزب الشعب الجمهوري في القليوبية يسعى دائما لإحياء الشعائر في المناسبات الدينية من خلال مثل هذه الاحتفاليات».

وأكد محمد ناجي زاهي الأمين المساعد لشئون الإعلام بالقليوبية، أن احتفالية المولد النبوي في مركز شبين القناطر يأتي ضمن سلسلة احتفاليات تقيمها أمانة القليوبية في مختلف مراكز وأقسام المحافظة، كما نسعى للانخراط بين الجماهير من خلال المشاركات المجتمعية والسياسية في الحزب.

كما جرى توزيع ثلاث عمرات مهداة من النائب الدكتور عبد الله أحمد مبارك أمين الحزب بالقليوبية ابتهاجا بتلك المناسبة العطرة، وكمشاركة مجتمعية من أمانة القليوبية لحزب الشعب الجمهوري مع الأهالى وإدخال البهجة والسرور عليهم.

حضر الإحتفالية، محمد كامل الأولمبى الأمين المساعد لشئون العضوية والدكتور أشرف فتح الباب أمين المهنين بالقليوبية، والدكتور هانى محمد زكريا أمين الشباب والمستشار مصطفى عبد الحميد فرج أمين الشئون البرلمانية، وخالد عرمان رئيس لجنة فض المنازعات بالقليوبية، وعبد الرحمن فتح الباب أمين التقييم والمتابعة، والدكتور محمد فاروق جبر أمين قسم العبور ومحمد الجندى أمين مركز قليوب والسيد البدوى أمين غرب شبرا الخيمة وقيادات حزب الشعب الجمهوري بمركز شبين القناطر وبالوحدة الحزبية بقرية نوى.