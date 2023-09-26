رئيس جامعة سوهاج: لقاء الرئيس السيسي بنا «يوم عيد».. ونصحنا بالتفكير خارج الصندوق

أكد الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، أن هناك اهتماما كبيرا بالتعليم في مصر، وهناك طفرة كبيرة في هذا الملف، في إطار عمل متكامل.

أهمية التطور والاهتمام بسوق العمل

وقال «النعماني» في تصريحات مع الإعلامي عمرو خليل، ببرنامج «من مصر» المذاع على قناة «سي بي سي»، إن لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، برؤساء الجامعات، تاريخي، موضحًا: «كان بمثابة لقاء الأب والقائد مع أبنائه، وقدم نصائح غالية بينها أهمية التطور والاهتمام بسوق العمل، وضرورة جذب الطلاب الوافدين، وقال أنا منكم ولازم نعترف بالمشاكل ونعمل على حلها».

ضرورة العمل والجد

وشدد على أن الرئيس السيسي، أكد ضرورة العمل والجد والاجتهاد والتفكير خارج الصندوق ومراعاة النابغين.

وتابع: «اليوم كان بالنسبة لنا عيد، ولكل جامعات مصر، فلأول مرة يجري تكريم أوائل الخريجين في الجامعات المصرية، وهذا حدث عظيم وتاريخي».