محافظ أسوان: حملات مكثفة لرفع مستوى النظافة والقضاء على تراكمات النفايات

عقد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، جولة ميدانية مفاجئة لمتابعة أعمال النظافة في مختلف أنحاء المحافظة، إذ تفقد سير العمل والتأكد من كفاءة المعدات ومدى كفايتها بينما تولى قيادة إحدى المركبات الثقيلة لاختبار أدائها.

مواصلة الحملات

وأكد المحافظ، ضرورة مواصلة الحملات المكثفة لرفع مستوى النظافة بمشاركة كل الجهات ذات العلاقة، إذ طالب بوضع خطة زمنية للقضاء على تراكمات النفايات وإزالة المخالفات موجها بمتابعة جميع الملاحظات التي يطلع عليها المحافظ أثناء جولاته الميدانية المستمرة.

وفي سياق آخر، اكتملت العملية الثالثة في مشروع إحلال وتجديد خطوط الطرد لمحطة مياه جبل تقوق وفريال، والخطوط الناقلة للخزان الأرضي الجديد في أسوان، بإشراف اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان.

وجرى الانتهاء من تأسيس الشبكات بنسبة تقدر بـ90%

وقد بلغت التكلفة التقديرية للمشروع حوالي 37 مليون جنيه، يهدف المشروع إلى دعم وتحسين إمدادات المياه في المناطق المرتفعة ومناطق وسط المدينة.

وبلغت عملية إحلال وتجديد خطوط الطرد، إجمالي أطوال 1700 متر من إجمالي 4 كيلومترات إضافة الى تحديث هذه الخطوط على طول كورنيش النيل وكسر الحجر والسيل، تتراوح أقطار الخطوط المجددة بين 450 ملم و560 ملم و630 ملم و800 ملم.