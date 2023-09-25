محافظ أسوان يضبط عددا من المخالفات داخل المناطق السكنية بحي غرب

أجرى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، جولة تفقدية داخل المناطق السكنية والشوارع الداخلية بنطاق حي غرب، برفقة المهندس سيد مدني، رئيس مركز ومدينة أسوان.

وأظهر اللواء أشرف عطية اهتمامًا كبيرًا بسماع مطالب واحتياجات المواطنين، وأصدر توجيهات فورية للمسؤولين لإيجاد حلول جذرية للمشاكل التي يواجهها المواطنون خلال متابعات مكثفة أجراها وعدة لقاءات من أهالي أسوان صباح اليوم.

المحافظ يضبط عدد من المخالفات خلال جولته

وفي إطار الجولة، جرى ضبط عدد من المخالفات التي ارتكبها سائقو سيارات الأجرة والحناطير، وبدوره وجه اللواء أشرف عطية توجيهات لاتخاذ إجراءات رادعة لضمان الالتزام بتعليمات المرور وضمان سلامة المارة، وللحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري لمدينة أسوان.

وشدد المحافظ على ضرورة تكثيف الجهود لرفع التراكمات والمخلفات فورًا، من خلال تفريغ صناديق القمامة ومواجهة النباشين ومصادرة العربات والمعدات المخالفة.

استماع إلى شكاوى ومطالب المواطنين خلال جولة

وأكد المحافظ أهمية التفاعل المباشر مع مطالب وشكاوى المواطنين في جميع المناطق السكنية، سواء فيما يتعلق برفع القمامة أو تنفيذ أعمال أخرى، بهدف خلق مظهر حضاري وجمالي وتحسين مستوى النظافة العامة في المدينة.