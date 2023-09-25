محافظ أسوان: «التأمين الشامل» يخفف الضغط عن المستشفيات الجامعية ويحسن جودة الخدمة

فاجأ اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، فريق العاملين في مستشفيات أسوان الجامعية بجولة ميدانية شاملة داخل مختلف الأقسام، بما في ذلك العيادات الخارجية، والطوارئ، والاستقبال، والعناية المركزة، ومركز التحول الرقمي والمعلومات.

جاءت هذه الجولة للوقوف على جودة الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمواطنين، وتابع حضور وانصراف الموظفين، وكذلك حالة المرضى ومدى توفر الخدمات العلاجية لهم مبديا بعض الملاحظات التي سيتم معالجتها وتلافيها بالطريقة المناسبة.

وأكد «عطية» أنه مع تشغيل منظومة التأمين الصحي الشامل بالكامل بحلول نهاية هذا العام، والتي تشمل 11 مستشفى و112 مركزًا طبيًا ووحدة صحية في مختلف مراكز ومدن المحافظة، ستسهم هذه بشكل مباشر في تخفيف الضغط على مستشفيات أسوان الجامعية وتحسين جودة الخدمات الطبية.

تطورات تشهدها المنظومة الطبية بأسوان

ومن جانبه، قدم الدكتور محمد صلاح، المدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية، نظرة عامة على الجهود المبذولة لتطوير المنظومة الطبية، بما في ذلك تشغيل مستشفى الباطنة بالكامل، والذي يتكون من 5 طوابق ويضم 150 سريرًا، بما في ذلك 58 سريرًا للعناية المركزة و95 جهاز تنفس صناعي، والأسرة الأخرى موزعة على أقسام الباطنة العامة والخاصة والمخ والأعصاب والقلب والأورام والصدرية والجلدية والعلاج الطبيعي.

المحافظ يكلف بتجهيز 1500 مدرسة

وفي إطار جهود التوسعة الجارية في مستشفيات أسوان الجامعية، كلف المحافظ بتجهيز 1500 مدرسة لاستقبال 400 ألف طالب في مختلف مراحل التعليم.

ويجري العمل على إنشاء مستشفى الاستقبال والطوارئ الجديد، الذي سيكون مزودًا بأحدث التجهيزات الطبية والتقنيات الحديثة من المتوقع أن يسهم هذا المستشفى الجديد في تعزيز القدرة على استيعاب المزيد من المرضى وتقديم خدمات طبية متخصصة وفعالة.

تأتي هذه الجهود في إطار التوجيهات الحكومية لتطوير البنية التحتية الصحية وتحسين الخدمات الطبية في جميع أنحاء البلاد وتعكس زيارة اللواء أشرف عطية واهتمامه الشخصي بمتابعة جودة الخدمات الصحية وتطوير المستشفيات في أسوان.

ويهدف هذا الجهد الشامل إلى تعزيز قدرات المستشفيات وتحسين الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين ومن المتوقع أن يستفيد الأفراد في أسوان من تحسينات ملموسة في الخدمات الطبية وتوفر المزيد من الأسرة والتجهيزات الطبية اللازمة.

وتعزز هذه الجهود التزام الحكومة بتحسين قطاع الرعاية الصحية وتوفير خدمات طبية عالية الجودة ومتاحة للجميع في تطوير المستشفيات وتعزيز البنية التحتية الصحية في أسوان وغيرها من المحافظات في مصر.