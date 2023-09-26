«حجازي» يعلن تفاصيل استعدادات «التعليم» للعام الدراسي الجديد.. الخميس

يعقد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بعد غد الخميس، مؤتمرا صحفيا لإعلان كل التفاصيل المتعلقة باستعدادات الوزارة للعام الدراسي الجديد 2023- 2024، بمقر الهيئة العامة للأبنية التعليمية.

بدء العام الدراسي الجديد يوم السبت 30 سبتمبر

ومن المقرر أن ينطلق العام الدراسي الجديد يوم السبت المقبل، الموافق 30 سبتمبر، وفقا الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد المعتمدة من وزير التربية والتعليم .

الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2024

وحددت وزارة التربية والتعليم، مواعيد الدراسة والامتحانات في الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2024، كما يلي:

- موعد بدء الدراسة للعام الدراسي الجديد: 30 سبتمبر 2023 حتى الخميس 25 يناير 2024.

- امتحانات الفصل الدراسي الأول: الأحد 14 يناير 2024.

- موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل بالتعليم الفني: الثلاثاء 9 يناير 2024.

- بدء إجازة الفصل الدراسي الأول لمدة أسبوعين: 27 يناير 2024.

- موعد الفصل الدراسي الثاني: السبت 10 فبراير 2024 حتى الخميس 6 يونيو 2024.

- امتحانات الترم الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية: السبت 25 مايو 2024.

- امتحانات الدبلومات الفنية: السبت 1 يونيو 2024.

- امتحانات الثانوية العامة: السبت 15 يونيو 2024