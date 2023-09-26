وزير التعليم: محو أمية 5 ملايين مصري خلال الـ10 سنوات الماضية

قال الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، إنّ مؤشرات التعليم الفني بدأت الارتفاع مؤخرا، فبعد أن كان المستوى 113، ارتفع إلى 81، كما أنّ مركز التدريب المستمر شهد ارتفاع المؤشر من 128 إلى 98، وتقدّمت مصر في مؤشر مستوى تدريب العاملين من 107 ليصل إلى 43.

محو أمية 5 ملايين مصري في 10 سنوات

وأضاف وزير التربية والتعليم، خلال كلمته في جلسة بناء الإنسان ضمن فعاليات يوم الاحتفال بتفوق جامعات مصر بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي:« فيما يتعلق بمشروع محو الأمية وتعليم الكبار فخلال الـ10 سنوات تم محو أمية 5 ملايين مصري».

وتابع حجازي: «الموضوع مش محو أمية أبجدية، عشان كده فيه ارتداد وفيه إحجام وفيه منابع للأمية موجودة، ومنظمة اليونسكو بتخطط لمؤتمر كبير بالتنسيق مع الوزارة، عشان نشر الوعي والتمكين، الأمية مش تحرير من الأمية الأبجدية بس، عاوزين نعمل وعي وتمكين».