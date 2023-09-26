المغرب يعلن بدء إعمار وتأهيل المناطق المنكوبة بالزلزال المدمر

أكد عمر هلال رئيس الوفد المغربي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن بلاده دخلت الآن، في مرحلة إعادة التأهيل والإعمار للمناطق المنكوبة بكارثة الزلزال الذي ضرب بعض مناطق البلاد.

تعزيز الوقاية وتكريس التضامن يدخل ضمن أولويات المجتمع الدولي

وبحسب «سكاي نيوز» فان رئيس الوفد المغربي، قدم شكر بلاده وامتنانها لكل من تضامنوا ووقفوا مع المغرب على إثر كارثة الزلزال، وذلك في ختام ندوات الجمعية العامة للأمم المتحدة، مشددًا على أن ما عايشوه من كوارث يؤكد أن تعزيز الوقاية وتكريس التضامن يدخل ضمن أولويات المجتمع الدولي وكذلك أهمية تعزيز النظام متعدد الأطراف في إطار الأمم المتحدة.

أقوى زلزال ضرب البلاد منذ 40 عاما

وشهد المغرب زلزالاً قويًا بلغت شدته 7 درجات على مقياس ريختر، وأدى إلى وفاة 2946 شخصأً و5674 مصاباً.

وصنفت الجهات المختصة هذا الزلزال بأنه الأقوى بالبلاد منذ 40 عاما، وتحديدًا منذ زلزال عام 1960 الذي تعرضت له منطقة أغادير، وتوفي فيه ما لا يقل عن 12 ألف شخص.