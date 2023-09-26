رئيس جامعة بورسعيد: الرئيس السيسي أكد على أهمية التكنولوجيا والابتكار خلال اللقاء به

أشاد الدكتور أيمن إبراهيم، رئيس جامعة بورسعيد، باحتفالية يوم تفوق جامعات مصر بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، والمقامة في ستاد هيئة قناة السويس، تخرج دفعة 2023 للجامعات المصرية.

لقاء سنوي مع رؤساء الجامعات

وقال خلال تصريحات تليفزيونية، مع الإعلامي عمرو خليل، ببرنامج «من مصر» المذاع على قناة «سي بي سي»، إن هذا الحدث كان متكامل وتضمن لقاء سنوي مع رؤساء الجامعات، وكان هذا اللقاء مهم جدًا بالنسبة لنا.

الاهتمام بالبرامج التخصصية

وأشار إلى أن رئيس الجمهورية أكد على ضرورة الاهتمام بالبرامج التخصصية وسوق العمل، وجودة الخريجين، والدخول في التكنولوجيا والتقنيات الحديثة، وأهمية الابتكار، وتشجيعه، معقبًا: «احتفالية يوم تفوق جامعات مصر حدث فريد ومتكامل».

جدير بالذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يشهد اليوم تكريم أوائل الخريجين ضمن فعاليات الاحتفال بيوم تفوق جامعات مصر في جامعة قناة السويس، بمشاركة طلاب الجامعات والمعاهد المصرية، وعقد الرئيس السيسي، اجتماعا صباح اليوم مع أعضاء المجلس الأعلى للجامعات، والتقى عددا من رؤساء وممثلي اتحادات طلاب شباب الجامعات.