الصحة العالمية تكشف وفاة 23 بـ«داء الفيالقة» في بولندا.. ما هو هذا المرض؟

كشفت منظمة الصحة العالمية اليوم السبت، عن وفاة 23 شخصاً مصابين بمرض «داء الفيالقة» في بولندا، حتى يوم 11 سبتمبر الجاري، مشيرةً إلى أنه تم الإبلاغ عن إجمالي 166 حالة إصابة بالمرض، وأضافت أنه لم يتم الإبلاغ عن حالات جديدة منذ 7 سبتمبر، وفق ما نشر بوكالة «روتيرز».

وفيما يلي، تعرض «الوطن»، ضمن الخدمات الاخبارية التي تقدمها للقراء على مدار اليوم، بعض المعلومات عن مرض «داء الفيالقة»، الذي أدى لوفاة 23 شخصاً في بولندا، وذلك في السطور التالية.

ما هو مرض داء الفيالقة؟

أوضحت منظمة الصحة العالمية في بيانها، أن داء الفيالقة تسببه بكتيريا تحمل نفس الاسم، تؤدي إلى حدوث شكل حاد من الالتهاب الرئوي، ويعتبر السبب الرئيسي للعدوي هو استنشاق البكتريا من خلال الهواء الملوث الناتج عن رذاذ المياه الملوثة، وفق الموقع الرسمي لمنظمة الصحة العالمية.

بينما ذكر موقع «مايو كلينك» البريطاني أن بكتيريا الفيالقة تنتقل إلى الإنسان عن طريق استنشاق البكتريا الموجودة بالماء أو التربة، ويعتبر كبار السن والمدخنون وذوو المناعة الضعيفة الأكثر عرضه للإصابة بهذا المرض.

وتسبب بكتيريا الفيالقة في البداية ما يُعرف باسم حمي «بونتياك»، وهي حالة أخف من الالتهاب الرئوي، وتكون أعراضها تشبه إلى حدما الأنفلونزا، وإذا لم يتم علاج الحالة بشكل صحيح، فإنه قد يصبح مميتاً، وعادةً ما يعالج بالمضادات الحيوية.

أعراض داء الفيالقة

تبدأ أعراض داء الفيالقة من يومين إلى 10 أيام من التعرض للبكتريا، وتكون الأعراض في البداية خفيفة، لكنه تزداد حدتها بمرور الوقت.

ففي بداية ظهور الأعراض، يكون الصداع وآلام العضلات، وارتفاع حرارة الجسم لدرجة الحمى، وقد تصل درجة الحرارة إلى 40 درجة مئوية.

ومع اليوم الثاني والثالث، تكون الأعراض الجديدة السعال، غالباً ما يكون مصحوباً بمخاط ودم، وضيق في التنفس، وآلام في الصدر، ومشاكل في المعدة، مثل الغثيان والقيئ والإسهال.

كما تؤدى بكتيريا الفيالقة إلى حدوث تغييرات في سلوك الشخص، مثل الارتباك، والرعب غير المبرر.

وفي كل الأحوال، يتوجب على المصاب التوجه إلى المستشفى، في حالة الإصابة بهذا الداء، حيث يحتاج إلى الرعاية والتعامل الطبي السليم مع الحالة.